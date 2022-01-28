Staffmark Group利用Rimini Street的Oracle PeopleSoft支援服務，每週管理3.5萬名員工薪資

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品領先的協力廠商支援服務提供者、Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今天宣布，屢獲殊榮的勞務派遣與人力仲介公司Staffmark Group繼續選擇Rimini Street為其提供PeopleSoft系統的維護服務。自切換至Rimini Street以來，Staffmark已顯著提升向其內部IT團隊提供的PeopleSoft支援服務的品質、回應速度和深度，加快了稅收、法律和法規更新，並計畫將支援服務所節省的成本投資於能夠帶來創新和功能增強的服務，例如為雇主和求職者打造的人工智慧分析功能和自動職位發布功能——這是其市場策略競爭力的重要組成部分。

關鍵任務系統需要關鍵任務支援服務

總部位於俄亥俄州辛辛那提的Staffmark Group隸屬於RGF Staffing，由貫穿技術/專業性業務外包、行政/輕工業外包，以及流程外包三個業務單元的多個品牌組成。該組織在全美擁有400多個分支機構和3,000多名專業人員；每年幫助24.5萬人就業——而且規模還在不斷增加。Staffmark的PeopleSoft系統是觸及所有關鍵營運職能（招聘、勞務派遣、訂單、工作分配、求職者以及內部人力資源(HR)福利和財務）的核心基礎建設資產之一。薪資管理是其中的關鍵業務之一。

Staffmark企業資源規劃技術副總裁Jill Crabtree表示：「我們負責日常的薪資管理，每週為大約3.5萬名員工提供服務。一旦出現無法準確、準時執行這個關鍵流程的問題，都會造成災難性的後果，因此這是一個必須確保無誤且始終正常執行的關鍵任務流程。」

隨著Staffmark品牌不斷發展壯大，Crabtree需要應對的挑戰之一是公司在其眾多部門中執行的多種PeopleSoft執行個體和版本。她啟動了一個為期五年的專案，旨在將整個業務（包括所有子公司和一家新收購公司的業務）移轉至PeopleSoft 9.2。一旦完成整個組織的整合和標準化，下一步就是進一步降低成本，並提高營運效率。

Crabtree之前任職另一家公司時就已經熟知Rimini Street。她清楚Staffmark Group的PeopleSoft 系統切換至Rimini Street具有更高價值的支援模式後，可獲得比甲骨文品質更高的支援服務，同時可將節省的大量成本投資於其他重點業務。

Crabtree繼續道：「根據我的經驗，Rimini Street的價值主張聲明都是真實的——包括由經驗豐富的PeopleSoft工程師提供迅速回應的支援——更快地提供高品質的稅收、法律和法規更新內容，確保我們能夠在完全遵循法規的情況下長期平穩營運我們的日常薪資管理，並提升營運效率。我堅信這會為Staffmark帶來積極影響。例如，與新冠疫情相關的稅收、法律和法規更新不計其數，而我們能夠快速獲得針對這些變更的客製化更新。我們得到的支援服務是非凡的。」

專家提供個人化的優質稅收、法律和法規更新支援服務

Rimini Street為近200個聯合國會員國提供超快的Legislative-to-Live™稅收、法律和法規更新。其提供的客製化更新能夠滿足每個客戶的需求，並適用於其獨特的環境。經過多方檢查和驗證計算值和參數後， Rimini Street憑藉專有的可靠流程進行開發，並在立法生效前交付給客戶。

與Rimini Street的所有客戶一樣，Staffmark也擁有一名專門指派的首席支援工程師。首席支援工程師擁有平均20年的企業軟體經驗，並擁有由功能和技術工程師組成的團隊作為堅強後盾。Staffmark還受惠於Rimini Street屢獲殊榮的服務層級協定(SLA)，即一級優先(Priority 1)重大問題的回應時間不超過10分鐘。

Crabtree表示：「我們對Rimini Street充滿信心。Rimini Street的工作人員知識淵博、可靠且敬業。這家公司的綜合方法使我們能夠充分利用PeopleSoft系統的功能，使得我們所做的所有相關投資的利益最大化。此外，Rimini Street的表現已經超越其領先產業的SLA——目前他們對我們的關鍵P1級問題的平均回應時間不到兩分鐘。」

Rimini Street北美資深副總裁兼業務區總經理Emmanuel Richard表示：「與北美乃至全球許多正在尋求更佳營運支援和交付項目的組織一樣，Staffmark也希望減少不必要的成本，提高營運效率，並釋放有限的資源以投入和推動轉型計畫，促進其組織發展。我們與Staffmark Group的合作方式證明了我們如何幫助客戶提高企業競爭優勢，並推動業務成長。」

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關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是一家羅素2000 (Russell 2000®)指數成分公司，是全球領先的企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品協力廠商支援服務的主要供應商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務，能夠讓企業軟體授權使用者節省大量的成本，釋放資源用於創新，並實現更好的業績。截至目前，已有來自各行各業的超過4,400家財星500大公司、財星全球百大公司、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用企業軟體產品和服務提供者。如需詳情，請造訪http://www.riministreet.com，在Twitter上關注@riministreet，並透過Facebook和LinkedIn掌握Rimini Street的最新動態。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞彙：「可能」、「應」、「會」、「計畫」、「打算」、「預期」、「認為」、「估計」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「繼續」、「未來」、「將」、「預計」、「展望」或其他類似詞彙、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於關於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長計畫的期望以及我們對此類計畫的投資的陳述。這些陳述是根據各種假設和管理階層當前的期望，並非對實際業績的預測，也不是對歷史事實的陳述。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於，我們信用貸款的持續償債義務和財務契約及營運契約對我們業務的影響和相關利率風險；新冠疫情的持續時間和疫情對我們業務的營運和財務影響及相關的經濟影響，以及政府當局、客戶或其他方面為防範新冠疫情所採取的措施；擾亂我們的業務、我們現有或潛在客戶業務的災難性事件，Rimini Street營運業務環境的變化，包括通膨和利率以及影響Rimini Street所在產業的一般性金融、經濟、法規和政治條件；待決訴訟或政府調查或任何新訴訟的不利進展；以有利條款募集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從營運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性要求，包括在我們的新信用貸款環境下能否滿足流動性要求；我們保持一個有效的系統對財報進行內部控制的能力以及我們糾正在內部控制中所找出的重大缺失的能力，包括與會計處理我們的權證有關的內部控制；稅收、政府法律和法規的變化；競爭產品和定價活動；無法實現獲利性成長；客戶採用我們最近推出產品和服務的情況，包括我們的Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security以及針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 產品的服務以及我們預計將於未來推出的其他產品和服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；RMNI股本證券長期價值存在不確定性；以及Rimini Street於2021年11月3日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」項下所討論的風險，Rimini Street呈報的Form 10-K未來年報、Form 10-Q季報、Form 8-K當前報告，以及Rimini Street向美國證券交易委員會提交的其他文件不時更新的風險。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預計後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被看作代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

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