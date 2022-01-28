ABO和Óskare Capital宣佈建立合作夥伴關係

阿聯杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Alpha Blue Ocean (ABO)和Óskare Capital今天宣佈建立策略性合作夥伴關係，將在與大麻植物性藥物以及針對哺乳動物內源性大麻素系統(ECS)的合成分子相關的投資機會上進行合作。兩家公司都體認到，在產品、基礎設施科技和服務相關領域存在著投資機會，這些領域也將成為該產業相關生態系統的一部分。雙方的團隊將以歐洲為重點，共同確定那些極有潛力進入全球市場的公司。該產業在歐洲剛剛起步，在製藥領域仍處於早期發展階段；相關市場將在未來幾年內逐步成型，兩家公司都認為這是一片「藍海」 。

該合作關係植基於生物科技、農業科技和生命科學專業知識；在歐洲創投業的過往業績記錄；以及強大的交易流管道，所有這些都將幫助合作雙方識別出優質資產，這些優質資產將定義和塑造未來市場。兩家公司擁有內部專業知識，能夠篩選出投資於工具與服務提供者的機會，即那些能因應市場需求，為製藥和保健業創建基本的農業科技解決方案、候選配方和分子的公司。ABO擁有豐富的交易撮合和公開市場經驗，將與Óskare的方法形成互補。

兩家公司都認為，現在是該產業在歐洲的關鍵時刻。歐洲有眾多優質的研究團隊和小型公司，已經為下一階段的投資和開發做好了準備。此外，由於評價有利，ABO和Óskare很容易獲得投資和增資的機會。

ABO現有部分投資活動屬於醫療保健領域，並專注於醫療創新。憑藉雙方在醫療試驗融資方面的經驗，ABO成為Óskare Capital的天然合作夥伴，後者的醫療和深度科技導向的科學優先創業投資團隊深知如何建立和擴大平臺以顛覆市場。Óskare Capital擁有高度專業化的理念，為雙方在這一快速發展的新工業領域的合作提供了重要基礎。在該領域，許多優秀公司都運行跨越多個垂直領域的平臺技術，這進一步加強了雙方合作的必要性。這些公司將尤其能夠從雙方擁有的專家和全方位人才中受益。

Óskare Capital董事長Bruce Linton指出：「Óskare Capital很高興與ABO攜手合作。此一夥伴關係將使雙方有機會在交易流和為投資機會融資方面展開合作，幫助促進Óskare願景的實現。合作也讓我們處於更有優勢的地位，將可推動歐洲公司和研究團隊的發展，並擴大其全球影響力。」

Bruce Linton擁有豐富的國際經驗，他是價值數十億美元的大麻公司Canopy Growth Corp. (TSX: WEED, Nasdaq: CGC)的創辦人，也是全球迷幻藥主題製藥公司Mind Medicine Inc. (NEO: MMED, Nasdaq: MNMD, DE: MMQ)及其他多家創投企業的董事會成員，如Canopy River（現為RIV Capital，RIV: CN, CNPOF: US）、Red Light Holland (CSE: TRIP, OTC: TRUFF)、Gage Growth Corp (CSE: GAGE)、Martello Technologies (TSX: MTLO)、Creso Pharma (ASX: CPH)、Slang (CSE: SLNG)和Innoviz (Nasdaq: INVZ)。

Alpha Blue Ocean共同創辦人、董事長兼投資長Pierre Vannineuse評論道：「Alpha Blue Ocean在結構化產品融資方面擁有專長，也是幫助大麻類公司在證券交易所上市和上市後融資方面公認的領導者。這些結構化產品涵蓋所有資產類別，能夠保證我們投資組合公司的融資需求，同時還能確保獲致風險調整後的正回報。Óskare擁有一流的團隊，其經驗涵蓋了這個價值數兆美元的新興產業中的所有領域。公司幾筆較大的收入是在禁酒令事件之後獲得的，我們相信，這是參與世界各地正在發生的社會變革的絕佳機會。我們很高興能與Óskare合作，幫助他們建構和發起交易，並和他們共同投資。」

關於Óskare Capital SAS

Óskare Capital由位於巴黎、倫敦和紐約的團隊管理。該公司推出Óskare Fund 1基金，這是有史以來第一支與AIFM和ESG原則一致的創業投資基金，投資重點是歐洲致力於開發新型療法（大麻素和其他分子）的創新公司和團隊，其目標是內源性大麻素系統，以及支援這一快速成長之全球市場的相關生態系統。Óskare Capital還推出MEDCAN基金，這是英國史上首個針對醫用大麻產業的EIS和SEIS基金。這兩支基金都將投資於涵蓋整個價值鏈（從種子輪融資到耐心資本）的初創企業，但不包括大麻生產或娛樂用大麻。

關於Alpha Blue Ocean

Alpha Blue Ocean成立於2017年，是歐洲乃至全球另類融資領域的專家和先驅，特別是在醫療創新領域。在過去四年裡，由Pierre Vannineuse創立的Alpha Blue Ocean集團已經完成了超過15億歐元的投資，其中60%投資於健康和創新領域。

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