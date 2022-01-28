ABO和Óskare Capital宣布建立合作伙伴关系

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Alpha Blue Ocean (ABO)和Óskare Capital今天宣布建立战略合作伙伴关系，将在与大麻植物基药物以及针对哺乳动物内源性大麻素系统(ECS)的合成分子相关的投资机会上进行合作。两家公司都认识到，在产品、基础设施技术和服务相关领域存在着投资机会，这些领域也将成为该行业相关生态系统的一部分。双方的团队将以欧洲为重点，共同确定那些极有潜力进入全球市场的公司。该行业在欧洲刚刚起步，在制药领域仍处于早期发展阶段；相关市场将在未来几年内逐步成型，两家公司都将其视为一片“蓝海” 。

该合作关系基于生物技术、农业科技和生命科学专业知识；在欧洲风投行业的过往业绩记录；以及强大的交易流渠道，所有这些都将帮助合作双方识别出优质资产，这些优质资产将定义和塑造未来市场。两家公司拥有内部专业知识，能够筛选出投资于工具与服务提供商的机会，即那些面向市场需求，能够为制药和保健行业构建基本的农业科技解决方案、候选配方和分子的公司。ABO拥有丰富的交易撮合和公开市场经验，将与Óskare的方法形成互补。

两家公司都认为，现在是该行业在欧洲的关键时刻。欧洲有众多高质量的研究团队和小型公司，已经为下一阶段的投资和开发做好了准备。此外，由于估值有利，ABO和Óskare很容易获得投资和增资的机会。

ABO现有部分投资活动位于医疗保健领域，并专注于医疗创新。凭借双方在医疗试验融资方面的经验，ABO成为Óskare Capital的天然合作伙伴，后者的医疗和深度技术导向的科学优先风险投资团队通晓如何通过建立和扩大平台来颠覆市场。Óskare Capital拥有高度专业化的理念，为双方在这一快速发展的新工业领域的合作提供了重要基础。在该领域，许多优秀公司都运营着跨越多个垂直领域的平台技术，这进一步加强了双方合作的必要性。这些公司将尤其能够从双方拥有的专家和全方位人才中受益。

Óskare Capital董事长Bruce Linton指出：“Óskare Capital很高兴与ABO联手合作。双方的伙伴关系将通过在交易流和为投资机会融资方面开展合作，帮助促进Óskare愿景的实现。合作也让我们处于更有优势的地位，将更好地推动欧洲公司和研究团队的发展，并扩大其全球影响力。”

Bruce Linton拥有丰富的国际经验，他是价值数十亿美元的大麻公司Canopy Growth Corp. (TSX: WEED, Nasdaq: CGC)的创始人，也是全球迷幻药主题制药公司Mind Medicine Inc. (NEO: MMED, Nasdaq: MNMD, DE: MMQ)及其他多家风投企业的董事会成员，如Canopy River（现为RIV Capital，RIV: CN, CNPOF: US）、Red Light Holland (CSE: TRIP, OTC: TRUFF)、Gage Growth Corp (CSE: GAGE)、Martello Technologies (TSX: MTLO)、Creso Pharma (ASX: CPH)、Slang (CSE: SLNG)和Innoviz (Nasdaq: INVZ)。

Alpha Blue Ocean联合创始人、董事长兼首席投资官Pierre Vannineuse评论道：“Alpha Blue Ocean在结构化产品融资方面拥有专长，也是帮助大麻类公司在证券交易所上市和上市后融资方面公认的领导者。这些结构化产品涵盖所有资产类别，能够保证我们投资组合公司的融资需求，同时还能确保实现风险调整后的正回报。Óskare拥有一流的团队，其经验覆盖了这个价值数万亿美元的新兴行业中的所有领域。公司几笔排名前列的收入是在禁酒令事件之后获得的，我们相信，这是参与世界各地正在发生的社会变革的绝佳机会。我们很高兴能与Óskare合作，帮助他们构建和发起交易，并和他们共同投资。”

关于Óskare Capital SAS

Óskare Capital由位于巴黎、伦敦和纽约的团队管理。该公司推出了Óskare Fund 1基金，这是有史以来第一支与AIFM和ESG原则相一致的风险投资基金，投资重点是欧洲致力于开发新型疗法（大麻素和其他分子）的创新公司和团队，其目标是内源性大麻素系统，以及支持这一快速增长的全球市场的相关生态系统。Óskare Capital还推出了MEDCAN基金，这是英国史上首个面向医用大麻行业的EIS和SEIS基金。这两支基金都将投资于涵盖整个价值链（从种子轮融资到耐心资本）的初创企业，但不包括大麻生产或娱乐用大麻。

关于Alpha Blue Ocean

Alpha Blue Ocean成立于2017年，是欧洲乃至全球另类融资领域的专家和先行者，特别是在医疗创新领域。在过去四年里，由Pierre Vannineuse创立的Alpha Blue Ocean集团已经完成了超过15亿欧元的投资，其中60%投资于健康和创新领域。

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