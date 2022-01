ABO - Óskare Capital: anúncio de parceria

DUBAI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--A Alpha Blue Ocean (ABO) e a Óskare Capital anunciam hoje a formação de uma parceria estratégica para colaborar em oportunidades de investimento associadas a medicamentos à base de plantas de cannabis, bem como moléculas sintéticas que visam o sistema endocanabinóide de mamíferos (ECS). Ambas as empresas reconhecem que também existem oportunidades de investimento relacionadas a produtos, tecnologias de infraestrutura e serviços que farão parte do ecossistema associado a este setor. Com forte foco na Europa, as equipes trabalharão juntas para identificar as empresas com maior potencial para entrar nos mercados globais. Este setor é incipiente na Europa e ainda está em estágios iniciais de desenvolvimento do lado farmacêutico; ambas as empresas veem isso como uma oportunidade de “oceano azul” à medida que o mercado emerge nos próximos anos.

A parceria é baseada em conhecimentos de biotecnologia, agtech e ciências da vida; recordes no VC europeu; e forte acesso ao fluxo de negócios, o que permitirá à parceria identificar os principais ativos que definirão e moldarão o mercado de amanhã. As empresas têm a experiência interna para avaliar oportunidades de “picaretas e pás” que atendam às necessidades do mercado e criem soluções agrícolas fundamentais, formulações candidatas e moléculas para as indústrias farmacêutica e de bem-estar. A ABO trará uma forte experiência de negociação e mercado público que complementará a abordagem da Óskare.

Ambas as empresas acreditam que este é o momento crítico para o setor na Europa, onde existem equipes de pesquisa de alta qualidade e pequenas empresas prontas para investimentos e desenvolvimento de nível superior. Além disso, devido às avaliações favoráveis, há oportunidades prontamente disponíveis para ABO e Óskare investirem e escalarem.

Parte das atividades existentes do ABO está na área da saúde e se concentra na inovação médica. Com sua experiência no financiamento de ensaios médicos, a ABO é um parceiro natural da Óskare Capital, cuja equipe de capital de risco liderada pela ciência e pela tecnologia profunda sabe como construir e dimensionar plataformas para revolucionar o mercado. A Óskare Capital tem uma tese altamente especializada, proporcionando um terreno significativo para colaboração neste novo setor industrial de crescimento extremamente rápido, fortalecido pelo fato de muitas das melhores empresas do setor operarem tecnologias de plataforma que abrangem várias verticais. Essas empresas, em particular, se beneficiarão de ter conhecimento especializado e generalista à mão.

O presidente da Óskare Capital, Bruce Linton, observa: "A Óskare Capital tem o prazer de unir forças com a ABO. Essa parceria ajudará a facilitar a realização da visão da Óskare pela oportunidade de trabalhar em conjunto no fluxo de negócios e nas oportunidades de investimento de financiamento. Juntos, estaremos em uma posição mais forte para influenciar o desenvolvimento de empresas e equipes de pesquisa aqui na Europa e estender sua influência globalmente".

Bruce Linton traz uma experiência internacional significativa, pois também é o fundador da empresa multibilionária de cannabis Canopy Growth Corp. (TSX: WEED, Nasdaq: CGC) e membro do conselho da indústria farmacêutica global Mind Medicine Inc. (NEO: MMED, Nasdaq: MNMD, DE: MMQ) entre outros empreendimentos como Canopy River (agora RIV Capital, RIV: CN, CNPOF: US), Red Light Holland (CSE: TRIP, OTC: TRUFF), Gage Growth Corp (CSE: GAGE), Martello Technologies (TSX: MTLO), Creso Pharma (ASX: CPH), Gíria (CSE: SLNG) e Innoviz (Nasdaq: INVZ).

O cofundador, presidente e CIO da Alpha Blue Ocean, Pierre Vannineuse, comenta: "A Alpha Blue Ocean, com sua experiência em financiamentos de produtos estruturados, é uma líder reconhecida no financiamento de empresas de cannabis para listagem e pós-cotação em bolsas de valores. Essas estruturas abrangem todas as classes de ativos e garantem as necessidades de financiamento das empresas de nosso portfólio, ao mesmo tempo em que alcançam retornos positivos ajustados ao risco. A Óskare se cercou de uma equipe estelar cuja experiência abrange todos os setores dessa nova indústria multibilionária. Algumas das maiores fortunas foram feitas após os eventos de proibição e acreditamos que esta é a melhor oportunidade de fazer parte dessa mudança social que está acontecendo em todo o mundo. Estamos entusiasmados em fazer parceria com a Óskare e ajudá-los na estruturação e originação de negócios, bem como co-investir com eles".

Sobre a Óskare Capital SAS

Gerenciado por uma equipe sediada em Paris, Londres e Nova Iorque, a Óskare Capital lançou o Óskare Fund 1, o primeiro fundo de capital de risco compatível com AIFM e ESG com foco de investimento em empresas e equipes inovadoras na Europa trabalhando em novas terapias (canabinóides e outros moléculas) que visam o sistema endocanabinóide, bem como o ecossistema associado que suporta este mercado global em rápido crescimento. A Óskare Capital também lançou seu fundo MEDCAN, o primeiro fundo EIS e SEIS voltado para o setor de cannabis medicinal no Reino Unido. Ambos os fundos investirão em startups em toda a cadeia de valor (da semente ao paciente), mas não investirão na produção de cannabis ou cannabis recreativa.

Sobre a Alpha Blue Ocean

Criada em 2017, a Alpha Blue Ocean é especialista e pioneira em financiamento alternativo na Europa e no mundo, notadamente no setor de inovações médicas. Em quatro anos, o grupo fundado por Pierre Vannineuse completou mais de 1,5 bilhão de euros em compromissos financeiros, dos quais 60% no segmento de Saúde e inovação.

