ABO - Óskare Capital : annonce de partenariat

DUBAÏ, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--Alpha Blue Ocean (ABO) et Óskare Capital annoncent aujourd'hui avoir formé un partenariat stratégique pour collaborer sur des opportunités d'investissement liées aux médicaments à base de cannabis et aux molécules synthétiques ciblant le système endocannabinoïde des mammifères (ECS). Les deux entreprises déclarent qu'il existe également des opportunités d'investissement liées aux produits, aux technologies d'infrastructure et aux services qui feront partie de l'écosystème associé à ce secteur. En se concentrant fortement sur l'Europe, les équipes collaboreront pour identifier les entreprises offrant le meilleur potentiel de pénétration des marchés mondiaux. Ce secteur émergeant en Europe en est encore aux premiers stades du développement pharmaceutique. Les deux entreprises y voient une opportunité de stratégie « océan bleu » alors que le marché commence désormais à se dessiner dans les années à venir.

Le partenariat repose à la fois sur une expertise en biotechnologie, agrotechnologie et sciences du vivant, une expérience sur le marché européen du capital-risque et un accès facile au flux des transactions lui permettant d'identifier les atouts clés qui définissent et façonnent le marché de demain. Les entreprises disposent de l'expertise interne pour examiner les opportunités qui répondent aux besoins du marché et créer des solutions agrotechnologiques essentielles, des formulations de candidats-médicaments et des molécules pour les industries pharmaceutiques et du bien-être. ABO apportera une vaste expérience en matière de négociation et de marché public qui complétera l'approche d'Óskare.

Selon les deux entreprises, le secteur en Europe aborde un tournant décisif, où il existe des équipes de recherche performantes et des petites entreprises prêtes pour le prochain niveau d'investissement et de développement. De plus, grâce à leur expertise, ABO et Óskare disposent d'opportunités d'investissement et de développement facilement disponibles.

Une partie des activités existantes d'ABO incluent les soins de santé et se concentrent sur l'innovation médicale. Forte de son expérience dans le financement d'essais cliniques, ABO est le partenaire naturel d'Óskare Capital, dont l'équipe de capital-risque spécialisée dans les sciences médicales et les technologies de pointe possède une vaste expérience de la manière de construire et d’adapter des plateformes pour s'introduire sur un marché. Le travail académique hautement spécialisé d’Óskare Capital jette les bases d'une collaboration étroite dans ce nouveau secteur industriel en forte croissance renforcé par le fait que bon nombre des meilleures entreprises du secteur exploitent des technologies de plateforme qui couvrent plusieurs secteurs verticaux. Ces entreprises en particulier bénéficieront d'une expertise à la fois spécialisée et généraliste à leur disposition.

Bruce Linton, président d'Óskare Capital, déclare : « Óskare Capital est ravi de s'associer à ABO. Ce partenariat soutiendra la réalisation de la vision d'Óskare en offrant la possibilité de collaborer sur le flux des transactions et de financer les opportunités d'investissement. Ensemble, nous serons en meilleure position pour influencer le développement des entreprises et des équipes de recherche ici en Europe et pour élargir leur zone d’influence dans le monde entier. »

Bruce Linton apporte une vaste expérience internationale à la table : il est le fondateur de Canopy Growth Corp., la société spécialisée dans le cannabis au chiffre d'affaires de plusieurs milliards de dollars (TSX : WEED, Nasdaq : CGC) et membre du conseil d'administration de Mind Medicine Inc., une société mondiale de médicaments dérivés des psychédéliques (NEO : MMED, Nasdaq : MNMD, DE : MMQ) parmi d'autres sociétés telles que Canopy River (aujourd'hui RIV Capital, RIV : CN, CNPOF : US), Red Light Holland (CSE : TRIP, OTC : TRUFF), Gage Growth Corp (CSE : GAGE), Martello Technologies (TSX : MTLO), Creso Pharma (ASX : CPH), Slang (CSE : SLNG) et Innoviz (Nasdaq : INVZ).

Le cofondateur, président et CIO d'Alpha Blue Ocean, Pierre Vannineuse, déclare : « Grâce à son expertise en financement de produits structurés, Alpha Blue Ocean est un leader reconnu dans le financement des sociétés spécialisées dans le cannabis vers l'introduction et la post-introduction en bourse. Ces structures couvrent toutes les classes d'actifs et sécurisent les besoins de financement des sociétés de notre portefeuille tout en offrant des rendements positifs ajustés au risque. Óskare dispose d'une équipe exceptionnelle possédant une expertise dans tous les secteurs de cette industrie émergente de plusieurs milliards de dollars. Certaines des plus grosses fortunes se sont créées après les phases d’interdictions et nous pensons que c'est maintenant la meilleure occasion de participer à ce changement sociétal mondial. Nous sommes extrêmement heureux de conclure un partenariat avec Óskare et de pouvoir les soutenir dans la structuration et la création d'accords ainsi que dans des investissements conjoints. »

À propos d’Óskare Capital SAS

Dirigée par une équipe basée à Paris, Londres et New York, Óskare Capital a créé Óskare Fund 1, le tout premier fonds de capital-risque conforme à l'AIFM et à l'ESG, axé sur les entreprises et les équipes innovantes en Europe travaillant sur de nouvelles thérapies (cannabinoïdes et autres molécules) ciblant le système endocannabinoïde et l'écosystème connexe qui héberge ce marché mondial en croissance rapide. Óskare Capital a également créé son fonds MEDCAN, le tout premier fonds EIS et SEIS ciblant le secteur du cannabis thérapeutique au Royaume-Uni. Les deux fonds investiront dans des startups tout au long de la chaîne de valeur (de la graine au patient), mais n'investiront pas dans la production de cannabis ou dans le cannabis à usage récréatif.

À propos d'Alpha Blue Ocean

Créé en 2017, Alpha Blue Ocean est un acteur pionnier et référent du financement alternatif en Europe et dans le monde, notamment dans le secteur de l’innovation médicale. En 4 ans, le groupe fondé par Pierre Vannineuse est à l'initiative de plus de 1,5 milliard d’euros en engagements financiers, dont 60 % sur les segments de la santé et de l’innovation.

