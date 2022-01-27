美國飛機零件維修供應商NORDAM舉行盛大開業典禮，慶祝新的亞太區維修廠落成

臺灣桃園市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--NORDAM今天慶祝新的飛機零件維修廠諾騰亞洲股份有限公司(NORDAM Asia Limited)落成，並舉行盛大的開業典禮。新維修廠位於桃園國際機場，占地5,828平方公尺。諾騰亞洲股份有限公司是NORDAM與臺灣的國籍航空公司(flag carrier)中華航空的合資企業。當地政府和航空業政要與兩家公司的高階主管共同出席了開業典禮及隨後的招待會。

NORDAM是一家自主經營的商業和軍用航空業零組件維護、修理和翻修領域的全球領導者，總部位於美國奧克拉荷馬州塔爾薩市。該公司此前的亞太區服務中心位於新加坡，為該地區提供服務超過20年。2017年，為提高效率並共享當地資源，公司與現有客戶中華航空公司達成綜效安排，將NORDAM的維修廠從新加坡遷至臺灣，並成立諾騰亞洲股份有限公司。

諾騰亞洲股份有限公司董事長T. Hastings Siegfried表示：「臺灣的地理位置優越，我們的許多客戶發現新維修廠能夠簡化物流，有助於控制維修成本。」他隨後補充道，臺灣擁有良好的工業環境、可靠的基礎設施、技能嫺熟的技術勞動力，以及強大的工具、物流和其他關鍵商品供應基礎。

高階主管評論

NORDAM高階主管

「NORDAM專注於為全球客戶提供維修服務和支援。與中華航空合作，我們可為亞太地區所有需要維修和支援的客戶提供更便利的服務。選擇我們無與倫比的專長，將使他們能夠擁有更高的成本效益。」 ——NORDAM維護、修理和翻修(MRO)國際事業部營運長兼諾騰亞洲股份有限公司董事長T. Hastings Siegfried

中華航空高階主管

「結合雙方的共同利益，我們開發、建設和經營一座具有成本效益的維修中心，並能夠利用臺灣的低廉成本和令人印象深刻的基礎設施。」——中華航空董事長謝世謙

關於諾騰亞洲股份有限公司

諾騰亞洲股份有限公司是NORDAM和中華航空的合資企業，為中華航空及亞太地區其他航空公司、承運商及維修公司提供維護、修理和翻修服務

合資協議於2017年11月13日（週一）在位於奧克拉荷馬州塔爾薩市11200 E. Pine St.的NORDAM Repair Division工廠簽署，該協議將無限期持續執行

諾騰亞洲股份有限公司在臺灣註冊成立。實際地址：臺灣桃園市大園區航勤南路8號，郵遞區號：337041

諾騰亞洲股份有限公司獲得交通部民航局（CAA – 臺灣）、歐洲航空安全局（EASA – 歐盟）和美國聯邦航空管理局（FAA – 美國）的認證

NORDAM MRO國際事業部營運長T. Hastings Siegfried擔任諾騰亞洲股份有限公司董事長

諾騰亞洲股份有限公司維修設施為兩層建築，面積達4,087平方公尺，包括生產廠房、倉庫、無塵室和噴漆室

諾騰亞洲股份有限公司的服務範圍包括風扇和進氣罩、飛行控制裝置、天線罩、反推力器和其他複合材料或金屬粘合結構的維護、修理和翻修等

諾騰亞洲股份有限公司聘有機械師和技術人員，並設立了契約管理、客戶服務、財務、營運管理、品質檢驗和評定以及供應鏈等方面的職位

註：我們未透露新設施的收入預測和其他細節，包括設備類型和員工人數，以維護公司競爭策略。

關於NORDAM

NORDAM成立於1969年，總部位於塔爾薩，是首屈一指的獨立航太公司之一。公司秉承家族價值觀，在全球多個策略性要地擁有辦事處和客戶支援設施，目前共有2,500名員工。公司為商務噴射機設計、認證和製造整合式推進系統、短艙和推力反向器；建造複合材料飛機結構、內殼、訂製型櫥櫃和天線罩；並製造飛機透明材料，例如客艙窗戶、翼尖透鏡組件和飛行甲板窗。NORDAM也是為軍事、商業航空公司和航空貨運市場提供維護、修理和翻修服務的主要第三方供應商。如欲瞭解有關NORDAM的更多資訊，請造訪NORDAM.com。

關於中華航空公司http://www.china-airlines.com

中華航空公司成立於1959年，華航集團目前共運行110架飛機。作為天合聯盟的19家成員之一，中華航空是臺灣地區航次和規模最大的航空公司，在全球擁有超過12,000名員工。中華航空為乘客提供廣泛的全球網路，每天有超過15,445架次航班飛往170個國家/地區的1,036個目的地。中華航空持續推動卓越的航空安全，以及環保、創新、貼心的服務，致力於為乘客提供完美的旅行體驗。中華航空近期獲得的主要國際和國內獎項包括：澳洲AirlineRatings的7/7安全評等、臺灣民航業最高榮譽金翔獎、紅點最佳設計獎、iF設計獎、日本優良設計獎、TripAdvisor旅客票選亞洲最佳大型航空公司，以及憑藉《Dynasty》機上雜誌榮獲的APEX優秀出版獎等。中華航空年度品牌廣告曾榮獲AD Stars、4A創意獎、時報廣告獎、倫敦國際大獎中國創意獎等獎項。

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