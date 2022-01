Air Liquide a signé un accord de long terme pour approvisionner un site de production de semi-conducteurs en Arizona

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) annonce un accord de long terme pour la fourniture d’hydrogène, d’hélium et de dioxyde de carbone ultra haute pureté à l’un des plus grands fabricants de semi-conducteurs au monde. Dans le cadre de cet accord, Air Liquide prévoit d’investir près de 60 millions de dollars américains (environ 50 millions d’euros) pour construire et exploiter des unités et systèmes de production que le Groupe détiendra sur un nouveau site de production à Phoenix, en Arizona. La mise en service est prévue au cours du second semestre 2022.

Le savoir-faire d’Air Liquide dans le cadre de l’activité Électronique et son expérience unique dans le secteur des semi-conducteurs en font un partenaire clef pour la production sur site de gaz répondant aux exigences de pureté, de fiabilité et qualité des sites de fabrication de semi-conducteurs les plus avancés. Les enjeux du marché mondial de l’électronique évoluant, Air Liquide continue à adapter son offre en production locale de gaz de spécialités, en matériaux avancés et en systèmes pour le secteur des semi-conducteurs.

Michael J. Graff, Directeur Général Adjoint et membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide, a déclaré : « Air Liquide est fier de contribuer à l’augmentation de la production de semi-conducteurs aux États-Unis. Notre objectif est d’accompagner nos clients dans le cadre du développement de leur implantation industrielle dans des zones comme l’Arizona, un État où Air Liquide est déjà présent avec des infrastructures significatives. Cet investissement illustre la capacité d’Air Liquide à répondre aux exigences les plus strictes des fabricants de semi-conducteurs, où qu’ils soient, en matière de gaz haute pureté et de matériaux avancés. »

Air Liquide Electronics

Avec un chiffre d’affaires de 2 001 millions d’euros en 2020, l’activité Électronique d’Air Liquide est une référence mondiale en matière de conception, fabrication et fourniture de gaz de très haute pureté et de matériaux avancés pour cette industrie. L’activité Électronique d’Air Liquide est un partenaire de longue date qui apporte des solutions innovantes et durables aux marchés des semi-conducteurs, du photovoltaïque et des écrans plats. Près de 4 300 employés dans le monde s’engagent à offrir l’agilité et la fiabilité professionnelles dont nos clients ont besoin. www.electronics-airliquide.com

Air Liquide aux États-Unis

Air Liquide emploie plus de 20 000 personnes aux États-Unis sur plus de 1 300 sites et usines, notamment un centre de R&D de classe mondiale. La société propose des gaz, technologies et services médicaux et industriels à une large gamme de clients des secteurs énergétique, pétrochimique, industriel, électronique et de la santé. www.airliquide.com/USA

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 78 pays avec 64 500 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable - avec au cœur de sa stratégie, un engagement marqué en faveur du climat et de la transition énergétique. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 20 milliards d’euros en 2020. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

