Andersen Global tilføjer medlemsvirksomheder i Kroatien

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global fortsætter med at dyrke en stærk europæisk tilstedeværelse i takt med, at det kroatiske skatte- og rådgivningsfirma Andersen BD d.o.o. (tidligere BD Savjetovanje d.o.o.) bliver organisationens nyeste medlemsfirma, der antager Andersen-brandet. Andersen Global byder også velkommen til medlemsfirmaet KALLAY & PARTNERS, et Zagreb-baseret advokatfirma og samarbejdende firma siden 2019. Sammen vil medlemsvirksomhederne levere komplementære skattemæssige og juridiske løsninger, der demonstrerer den globale organisations forenede og gnidningsfri tilgang.

“I takt med at skatte- og juridisk lovgivning globalt bliver mere kompleks, sigter vi efter at fortsætte med at levere den bedste service i vores klasse og hjælpe vores kunder med at navigere inden for de forskellige aspekter af deres forretningsdrift,” sagde Branka Topolovec, ny Managing Partner for Andersen i Kroatien. “Antagelsen af ​​Andersen-brandet er en milepæl for vores firmas vækst og udvikling og giver os en konkurrencefordel på markedet, fordi den gør det muligt for os at tilbyde vores kunder en komplet vifte af kapaciteter i Kroatien såvel som globalt.”

Med fokus på private kunder og kroatiske udenlandsk ejede virksomheder yder Andersen i Kroatien skatte-, finans- og virksomhedsrådgivning, herunder værdiansættelse, M&A-støtte og due diligence. KALLAY & PARTNERS tilbyder udenlandske og indenlandske klienter en bred vifte af juridiske tjenester, herunder kommerciel og selskabsret, fast ejendom, arbejdsret, voldgift og mægling og omstrukturering.

“Som medlemsvirksomhed i Andersen Global vil vi være i stand til at udvide vores fodaftryk og forbedre vores servicetilbud, ” sagde Marko Kallay, Office Managing Director i KALLAY & PARTNERS. “Vi har et stærkt samarbejde med Branka og hendes team og vil fortsætte med at arbejde sammen med dem for at levere omfattende, integrerede løsninger til vores kunder.”

Bestyrelsesformand i Andersen Global og CEO i Andersen Mark Vorsatz tilføjede: “Teamet i Kroatien styrker vores engagement i at betjene kunder med uafhængige og synergistiske services. Denne integration understøtter udviklingen af ​​vores organisations globale platform og giver os mulighed for at bevare vores fodfæste i regionen.”

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsfirmaer, bestående af skatte- og juraeksperter i hele verden. Sammenslutningen blev oprettet af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC i 2013, og Andersen Global har nu over 9.000 fagfolk globalt og er repræsenteret på over 326 lokaliteter via sine medlemsfirmaer og samarbejdende firmaer.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.