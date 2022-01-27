Andersen Global新增克羅埃西亞成員公司

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--隨著克羅埃西亞稅務與顧問公司Andersen BD d.o.o.（前身為 BD Savjetovanje d.o.o.）採用Andersen品牌，成為Andersen Global旗下的最新成員公司，Andersen Global繼續在歐洲建立強大業務。Andersen Global也欣然接納成員公司KALLAY & PARTNERS，這是總部位於札格雷布的法律事務所，在2019年成為合作公司。這些成員公司將共同提供互補性稅務與法律解決方案，展現出這家全球化組織統一且無縫的商業方略。

Andersen克羅埃西亞區新管理合夥人Branka Topolovec表示：「在全球稅務與法務類法律日益複雜之際，我們將繼續提供一流服務，協助客戶掌控其業務營運的各個方面。採用Andersen品牌是本公司成長和發展過程中的里程碑，使我們能夠在克羅埃西亞以及全球為客戶提供全套能力，從而使我們在市場上具有競爭優勢。」

Andersen克羅埃西亞部門專注於私人客戶和克羅埃西亞外資企業，提供稅務、財務和商業諮詢服務，包括評價、購併支援和盡職調查。KALLAY & PARTNERS為國內外客戶提供廣泛的法律服務，包括商法與公司法、房地產、勞動法、仲裁與調解以及重整。

KALLAY & PARTNERS辦公室董事總經理Marko Kallay表示：「作為Andersen Global的成員公司，我們能夠擴大業務版圖並強化我們的服務範圍。我們與Branka及其團隊建立了牢固合作關係，將繼續與他們合作，提供全面整合的客戶解決方案。」

Andersen Global董事長、Andersen執行長Mark Vorsatz補充道：「克羅埃西亞團隊強化了我們為客戶提供獨立、綜效型服務的承諾。本次整合有助於本組織全球平臺的發展，使我們能夠在該地區站穩立足點。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾9,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾326個地點發展業務。

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