Andersen Global新增克罗地亚成员公司

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--随着克罗地亚税务与咨询公司Andersen BD d.o.o.（前身为 BD Savjetovanje d.o.o.）采用Andersen品牌，成为Andersen Global旗下的最新成员公司，Andersen Global继续在欧洲建立强大业务。Andersen Global也欣然接纳了成员公司KALLAY & PARTNERS，这是一家总部位于萨格勒布的律师事务所，在2019年成为了一家合作公司。这些成员公司将共同提供互补性税务与法律解决方案，展现出这家全球化组织统一且无缝的商业方略。

Andersen克罗地亚区新管理合伙人Branka Topolovec表示：“在全球税务与法务类法律日益复杂之际，我们将继续提供一流服务，帮助客户掌控其业务运营的各个方面。采用Andersen品牌是我们公司成长和发展过程中的里程碑，使我们能够在克罗地亚以及全球范围内为客户提供全套能力，从而使我们在市场上具有竞争优势。”

Andersen克罗地亚部门专注于私人客户和克罗地亚外资企业，提供税务、财务和商业咨询服务，包括估值、并购支持和尽职调查。KALLAY & PARTNERS为国内外客户提供广泛的法律服务，包括商法与公司法、房地产、劳动法、仲裁与调解以及重组。

KALLAY & PARTNERS办公室董事总经理Marko Kallay表示：“作为Andersen Global的成员公司，我们能够扩大我们的业务范围并增强我们的服务产品。我们与Branka及其团队建立了牢固合作关系，将继续与他们合作，提供全面一体化客户解决方案。”

Andersen Global董事长、Andersen首席执行官Mark Vorsatz补充道：“克罗地亚团队强化了我们为客户提供独立、协同服务的承诺。本次整合对我们发展全球平台提供了支持，使我们能够在该地区站稳脚跟。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾9,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾326个地点开展业务。

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