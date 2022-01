Andersen Global voegt ledenfirma toe in Kroatië

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global blijft een sterke Europese aanwezigheid cultiveren als het Kroatische belasting- en adviesbureau Andersen BD d.o.o. (voorheen BD Savjetovanje d.o.o.) wordt de nieuwste ledenfirma van de organisatie dat het merk Andersen aanneemt. Andersen Global verwelkomt ook ledenfirma KALLAY & PARTNERS, een in Zagreb gevestigde advocatenfirma en samenwerkend firma sinds 2019. Samen bieden de ledenfirma’s aanvullende fiscale en juridische oplossingen, waarmee de uniforme en naadloze aanpak van de wereldwijde organisatie wordt aangetoond.

“Naarmate de belasting- en juridische wetgeving wereldwijd complexer wordt, streven we ernaar om de beste service te blijven bieden en onze klanten te helpen bij het navigeren door de verschillende aspecten van hun bedrijfsvoering”, zei Branka Topolovec, de nieuwe managing partner van Andersen in Kroatië. “De aanname van het merk Andersen is een mijlpaal voor de groei en ontwikkeling van onze firma en geeft ons een concurrentievoordeel in de markt doordat we onze klanten, zowel in Kroatië als wereldwijd, een volledige reeks mogelijkheden kunnen bieden.”

Met een focus op particuliere klanten en Kroatische buitenlandse bedrijven, biedt Andersen in Kroatië belasting-, financiële en zakelijke adviesdiensten, waaronder taxatie, ondersteuning bij fusies en overnames en due diligence. KALLAY & PARTNERS biedt buitenlandse en binnenlandse cliënten een breed scala aan juridische diensten, waaronder handels- en ondernemingsrecht, vastgoed, arbeidsrecht, arbitrage en bemiddeling, en herstructurering.

“Als lid van Andersen Global kunnen we onze voetafdruk vergroten en ons dienstenaanbod verbeteren”, zei Marko Kallay, Office Managing Director van KALLAY & PARTNERS. “We hebben een sterke werkrelatie met Branka en haar team en zullen met hen blijven samenwerken om uitgebreide, geïntegreerde klantoplossingen te bieden.”

Andersen Global Chairman en Andersen CEO Mark Vorsatz voegde toe: “Het team in Kroatië versterkt onze toewijding om klanten te bedienen met onafhankelijke en synergetische diensten. Deze integratie ondersteunt de ontwikkeling van het wereldwijde platform van onze organisatie en stelt ons in staat om onze positie in de regio te behouden.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door de aangesloten Amerikaanse firma Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 9.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 326 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.