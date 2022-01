Andersen Global intègre plusieurs cabinets membres en Croatie

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global continue de développer une forte présence européenne à l’heure où le cabinet fiscal et de conseil croate Andersen BD d.o.o. (anciennement BD Savjetovanje d.o.o.) devient le dernier cabinet membre de l’organisation à adopter la marque Andersen. Andersen Global accueille également le cabinet membre KALLAY & PARTNERS, cabinet d’avocats basé à Zagreb, et cabinet collaborateur depuis 2019. Ensemble, les cabinets membres fourniront des solutions fiscales et juridiques complémentaires, prouvant ainsi l’approche unifiée et transparente de l’organisation mondiale.

« À l’heure où la législation fiscale et juridique devient de plus en plus complexe à l’échelle mondiale, nous entendons continuer de fournir un service de premier ordre, ainsi qu’aider nos clients à gérer les différents aspects de leurs opérations commerciales », a déclaré Branka Topolovec, nouvelle associée directrice d’Andersen en Croatie. « L’adoption de la marque Andersen constitue une étape majeure dans la croissance et le développement de notre cabinet, et nous confère un avantage concurrentiel sur le marché en nous permettant de fournir à nos clients une gamme complète de capacités en Croatie ainsi qu’à l’échelle mondiale. »

Focalisé sur les clients privés et les entreprises croates détenues par des étrangers, Andersen Croatie fournit des services fiscaux, financiers, et de conseils aux entreprises, notamment des services de valorisation, de support en matière de fusion-acquisition et de diligence raisonnable. KALLAY & PARTNERS fournit à ses clients étrangers et domestiques un large éventail de services juridiques, notamment en matière de droit commercial et de droit des sociétés, d’immobilier, de droit du travail, d’arbitrage et de médiation, ainsi que de restructuration.

« En tant que cabinet membre d’Andersen Global, nous serons en mesure d’étendre notre présence et d’accroître nos offres de services », a déclaré Marko Kallay, directeur général de KALLAY & PARTNERS. « Nous avons noué une solide relation de travail avec Branka et son équipe, et nous continuerons de travailler en tandem avec eux afin de proposer à nos clients des solutions globales et intégrées. »

Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen, a ajouté : « L’équipe en Croatie renforce notre engagement consistant à délivrer à nos clients des services indépendants et synergiques. Cette intégration soutient le développement de la plateforme mondiale de notre organisation, et nous permet de conserver notre implantation dans la région. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 9 000 professionnels à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 326 sites, par le biais de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.