Lithion Recycling, Inc. ("Lithion") kondigt met trots aan dat het een overeenkomst heeft bereikt met IS Dongseo Company Ltd ("ISD"), een in Korea gevestigd toonaangevend ESG-bedrijf met een milieuvriendelijk bedrijfssegment, voor een exclusief zakelijk recht voor het gebruik van zijn recyclingtechnologie voor lithium-ionbatterijen op de Koreaanse markt.

Deze samenwerking is de eerste van een reeks die Lithion de komende jaren wil sluiten voor het gebruik van zijn geavanceerde, milieuvriendelijke technologie op de wereldmarkten. Hierdoor kan ISD een milieuvriendelijke en kosteneffectieve recyclingoplossing bieden om de cirkel rond batterijmaterialen in Korea te sluiten. IS Dongseo is van plan dit jaar te beginnen met de bouw van zijn eerste Koreaanse faciliteit die ongeveer 7.500 ton afgedankte batterijen per jaar kan verwerken (of het equivalent van ongeveer 20.000 batterijen voor elektrische auto’s). Deze eerste fase zal worden gevolgd door een tweede, met de bouw van een hydrometallurgie fabriek op basis van Lithion’s technologie, waardoor ISD meer dan 15.000 ton batterij-grade materialen per jaar kan leveren.

