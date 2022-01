Recyclage Lithion conclut un partenariat avec IS Dongseo Company pour l’octroi d’une licence d’exploitation exclusive de sa technologie de recyclage de batteries lithium-ion en Corée du Sud

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Recyclage Lithion inc. (« Lithion ») est fière d’annoncer qu’elle a conclu une entente avec IS Dongseo Company Ltd (« ISD »), une société coréenne de premier plan en matière d’enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance évoluant notamment dans le secteur de l’environnement, pour l’octroi d’une licence d’exploitation exclusive de sa technologie de recyclage de batteries lithium-ion sur le marché coréen.

Ce partenariat est le premier d’une longue liste pour Lithion, qui entend en conclure plusieurs autres dans les années à venir pour l’utilisation de sa technologie écologique et révolutionnaire sur les marchés mondiaux. Il permettra à ISD d’offrir, en Corée, une solution de recyclage rentable et respectueuse de l’environnement afin de fermer la boucle des matériaux de batterie. IS Dongseo prévoit d’amorcer cette année la construction de sa première installation coréenne capable de traiter environ 7 500 tonnes de batteries en fin de vie par an (soit l’équivalent d’environ 20 000 batteries de voitures électriques par an). Cette première phase sera suivie d’une seconde phase, soit la construction de l’usine d’hydrométallurgie basée sur la technologie de Lithion qui permettra à ISD de fournir plus de 15 000 tonnes de matiéraux de grade batterie par an.

« Nous sommes extrêmement fiers d’annoncer notre premier partenariat stratégique et accord d’exploitation avec un partenaire aussi solide qu’IS Dongseo, un opérateur expérimenté d’usines de recyclage de batteries fermement implanté sur le marché coréen. Cette entente exclusive, qui confirme le fort potentiel de la technologie et du modèle commercial que nous avons mis au point au fil des ans, nous permettra de déployer les technologies utilisées dans nos installations « Spoke » et « Hub » sur un marché important du secteur des batteries lithium-ion. Notre stratégie d’octroi de licence garantira un déploiement rapide de notre technologie à l’échelle mondiale, puisque nous tirons profit des forces locales et régionales plutôt que de mettre au point et d’exploiter nous-mêmes toutes les usines. Il s’agit d’un jalon très important dans notre quête pour offrir une solution durable, rentable et locale pour le recyclage des batteries lithium-ion partout dans le monde. »

– Benoit Couture, président-directeur général de Recyclage Lithion inc.

« Reconnaissant que Lithion dispose de la meilleure technologie de recyclage de batteries après une diligence technologique approfondie, nous sommes ravis de nous associer à l’entreprise pour assurer une pleine compétitivité dans le domaine du recyclage des batteries. La Corée compte de nombreux acteurs importants et dynamiques de la chaîne d’approvisionnement en batteries lithium-ion et en matériaux pour batteries. Comme ces entreprises se développent rapidement en Asie, aux États-Unis et en Europe, notre partenariat avec Lithion ouvre à nos deux entreprises de formidables perspectives de croissance sur le plan mondial. »

-Jeon, Hyung Joon, directeur du secteur de recyclage des batteries d’IS Dongseo Company Ltd.

Les besoins liés au recyclage des batteries lithium-ion prennent un essor exponentiel, et les usines commerciales de Lithion sont en mesure d’adapter leur capacité à la taille du marché. Le volume des batteries en fin de vie étant réparti dans le monde entier, Lithion prévoit un déploiement international à grande échelle qui sera réalisé par l’octroi de licences à des partenaires opérationnels stratégiques. L’objectif est de mettre en service plus de 25 usines de recyclage de batteries recourant à la technologie de Lithion au cours des 15 prochaines années dans les villes et les territoires où le besoin est le plus urgent.

Il s’agit de la deuxième annonce importante faite par Lithion en deux jours. Le 24 janvier, la Société a annoncé qu’elle avait conclu sa première tranche d’un financement de série A. D’un montant maximal de 125 millions de dollars, cet investissement servira à la construction de sa première usine de recyclage de batteries lithium-ion et d’un centre de développement technologique de pointe au Québec, au Canada, ainsi qu’à la mise en service de son usine de technologie hydrométallurgique.

À propos de Recyclage Lithion

Recyclage Lithion a développé un processus efficace et rentable pour récupérer les matériaux stratégiques des batteries lithium-ion en fin de vie et des déchets de production. Le procédé de Lithion permet de récupérer et de traiter jusqu’à 95 % des composants des batteries afin qu’ils puissent être réutilisés par les fabricants de batteries, ce qui permet de fermer le cycle de vie des batteries. Cette technologie accélère la transition vers les énergies vertes et permet d’atteindre les objectifs de décarbonisation en réduisant la pression sur l’extraction des ressources naturelles. Cette année, Lithion lancera sa première usine de recyclage commerciale, en s’appuyant sur les données de son usine pilote québécoise d’échelle industrielle mise en service en janvier 2020. Son objectif est un déploiement mondial, par le biais d’accords de licence, avec un objectif de 25 usines de recyclage en 2035. Pour plus d'informations, consultez le site : https://www.lithionrecycling.com/fr/

À propos d’IS Dongseo Company Ltd

Créé en 1975, IS Dongseo est un groupe de construction de premier plan établi en Corée du Sud. Au sein de l’entreprise, plus de 1 000 employés et cadres des divisions de la construction et de la fabrication optimisent la synergie par le déploiement de technologies de pointe et d’initiatives de coopération dans chaque domaine. IS Dongseo se développe de plus en plus sur le marché mondial et diversifie ses activités en faisant son entrée dans les secteurs de l’environnement, du transport maritime et autres. Tout comme les principales sociétés affiliées du secteur, tel qu’Insun et KR energy, IS Dongseo élargit ses horizons aux activités de recyclage en se concentrant sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Pour plus d'informations, veuillez consulter : http://isdongseo.co.kr/en/