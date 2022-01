Enedym Inc. kondigt strategisch partnerschap aan met JFE Shoji

HAMILTON, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Enedym Inc. ('Enedym'), het technologiebedrijf dat volgende generatie geschakelde reluctantiemotoren (SRM's), elektrische voortstuwing en geëlektrificeerde aandrijflijnen ontwikkelt, heeft vandaag aangekondigd dat het een strategisch partnerschap is aangegaan met JFE Shoji Power Canada Inc., ('JFE Shoji Canada'), een van de grootste leveranciers van transformatorkernen, magnetische materialen voor elektrotechnische toepassingen en elektrotechnische ondersteunings- en ontwerpdiensten in Noord-Amerika.

Volgens de voorwaarden van de samenwerking wordt JFE Shoji Canada een belangrijke leverancier van elektrisch staal voor de elektromotoren en aandrijflijnen van Enedym. JFE Shoji Canada maakt deel uit van de JFE Shoji Corporation ('JFE Shoji Corp'), een wereldwijde leverancier van elektrische staalmaterialen en producten aan de wereldwijde auto-industrie en toonaangevende autofabrikanten van elektrische voertuigen zoals Rivian Automotive, Inc. via haar wereldwijde productie- en leveringsactiviteiten voor motorkernen in Mexico, India, China, Japan en Azië, met ondersteunend eigendom van JFE Holdings uit Japan.

Dr. Ali Emadi, oprichter, president en CEO van Enedym, merkte op: “We zijn verheugd deze samenwerking met JFE Shoji Canada aan te kondigen. Niet alleen zal JFE Shoji Canada Enedym voorzien van kritisch elektrisch staal, maar als partners zullen we ons concentreren op de strategische opbouw van een veilige wereldwijde productietoeleveringsketen om de ontwikkeling van onze duurzame volgende generatie motortechnologie te ondersteunen.”

Dr. Emadi voegde toe: "Enedym maakt zich op voor toepassingen met een hoog volume door een verschuiving in transport naar elektrificatie en duurzame industriële toepassingen die efficiëntere motoren vereisen met een snellere time-to-market, lagere kosten en grotere betrouwbaarheid. Hierbij zal onze relatie met JFE Shoji Canada van cruciaal belang zijn bij het bieden van de veilige en stabiele toeleveringsketen aan onze klanten die ze nodig hebben om resultaten te leveren aan hun klanten en belanghebbenden.”

Ron Harper, CEO van JFE Shoji Canada, stelde: “We zijn verheugd om deze strategische samenwerking met Enedym aan te kondigen. Als we kijken naar het auto- en industriële landschap, zien we een behoefte aan transformationeel leiderschap dat gericht is op het bevorderen van toekomstige groei en maatschappelijke verandering. In een hyperconcurrerende omgeving voor benodigdheden, onderdelen en mensen zijn vertrouwde relaties tussen alle spelers in de sector essentieel. We kijken ernaar uit om met Enedym samen te werken om capaciteit op te bouwen en brede productieondersteuning te ontwikkelen waarbij medewerkers zich kunnen aanpassen op een manier die hen in de toekomst vervult en waardoor ze in dienst willen blijven.”

Over Enedym, Inc.

Enedym is een technologisch opstartbedrijf van McMaster University. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in het McMaster Innovation Park in Hamilton, Ontario, Canada. Enedym is eigenaar van meer dan 50 patenten en lopende patentaanvragen en gerelateerde uitvindingen die zijn ontwikkeld door Dr. Ali Emadi, de Canada Excellence Research Chair in Hybrid Powertrain, en zijn onderzoeksgroep bij het McMaster Automotive Resource Center (MARC), McMaster University. De visie van Enedym is om de kosten van elektrische voortstuwingsmotoren aanzienlijk te verlagen en een nieuw paradigma in de elektromotorindustrie van momentum te voorzien door middel van nieuwe aandrijftechnologieën voor geschakelde reluctantiemotoren (SRM). Enedym streeft ernaar om de planeet te helpen redden, één elektromotormarkt per keer. Ga voor meer informatie over Enedym naar www.enedym.com en ons YouTube-kanaal op Enedym YouTube.

Over JFE Shoji Power Canada, Inc.

JFE Shoji Power Canada Inc. is een van de grootste leveranciers van transformatorkernen, magnetische materialen voor elektrotechnische toepassingen en elektrotechnische ondersteunings- en ontwerpdiensten in Noord-Amerika. JFE Shoji Power Canada maakt deel uit van de JFE Shoji Corporation, een leverancier van elektrische stalen materialen en producten via haar wereldwijde productie- en leveringsactiviteiten voor motorkernen in Mexico, India, China, Japan en Azië, met ondersteunend eigendom van JFE Holdings of Japan. JFE Shoji werkt ook samen met France r. bourgeois SA voor de productie van hoogtechnologische oplossingen voor magnetische motorkernen, met inbegrip van gezamenlijke investeringen in Mexico en China.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.