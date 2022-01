Enedym Inc. Anuncia Parceria Estratégica com JFE Shoji

HAMILTON, Ontário--(BUSINESS WIRE)--Enedym Inc. ("Enedym"), a empresa de tecnologia que desenvolve motores de relutância comutada (SRMs), propulsão elétrica e trens de força eletrificados de última geração, anunciou hoje que formou uma parceria estratégica com a JFE Shoji Power Canada Inc., ("JFE Shoji Canada"), um dos maiores fornecedores de núcleos de transformadores, materiais magnéticos para aplicações de engenharia elétrica bem como serviços de projetos e suporte de engenharia elétrica na América do Norte.

Sob os termos da parceria, a JFE Shoji Canada será um importante fornecedor de aço elétrico a motores elétricos e trens de força da Enedym. A JFE Shoji Canada faz parte da JFE Shoji Corporation ("JFE Shoji Corp"), fornecedora mundial de materiais e produtos de aço elétrico à indústria automobilística mundial e montadoras líderes de veículos elétricos como a Rivian Automotive, Inc. através de suas unidades mundiais de fabricação e fornecimento de núcleos de motores do México, Índia, China, Japão e Ásia, com propriedade de suporte da JFE Holdings do Japão.

Dr. Ali Emadi, Fundador, Presidente e Diretor Executivo da Enedym comentou: "Estamos muito satisfeitos em anunciar esta parceria com a JFE Shoji Canada. A JFE Shoji Canada não apenas irá fornecer à Enedym aço elétrico essencial, mas também, como parcerias, ter foco na construção estratégica de uma cadeia de fornecimento com fabricação mundial segura para respaldar o desenvolvimento de nossa tecnologia sustentável de motores da próxima geração."

Dr. Emadi acrescentou: "À medida que a Enedym se prepara para aplicações de alto volume de uma mudança no transporte para eletrificação e aplicações industriais sustentáveis que exigem motores mais eficientes com menor tempo de comercialização, menor custo e maior confiabilidade, nosso relacionamento com a JFE Shoji Canada será essencial para fornecer a nossos clientes a cadeia de fornecimento segura e estável de que precisam para entregar resultados a seus clientes e partes interessadas."

Ron Harper, Diretor Executivo da JFE Shoji Canada, comentou: "Estamos animados em anunciar esta parceria estratégica com a Enedym. Ao olharmos para o cenário automotivo e industrial, vemos a necessidade de uma liderança de transformação que visa promover o crescimento futuro e a mudança social. Em um ambiente hipercompetitivo para suprimentos, peças e pessoas, relacionamentos confiáveis entre todos os participantes do setor são essenciais. Estamos ansiosos por trabalhar com a Enedym para gerar capacidade e desenvolver amplo suporte de fabricação, onde as forças de trabalho possam se adaptar de modo que as retenha e as cumpra no futuro."

Sobre a Enedym, Inc.

A Enedym é uma empresa startup de tecnologia da McMaster University. A empresa está sediada no McMaster Innovation Park em Hamilton, Ontário, Canadá. A Enedym é proprietária de mais de 50 patentes e pedidos de patentes pendentes e invenções relacionadas desenvolvidas pela Cátedra de Pesquisa de Excelência do Canadá em Trem de Força Híbrido, Dr. Ali Emadi e seu grupo de pesquisa no Centro de Recursos Automotivos McMaster (MARC), Universidade McMaster. A visão da Enedym é reduzir significativamente o custo dos motores de propulsão elétrica e potencializar um novo paradigma na indústria de motores elétricos mediante novas tecnologias de acionamento de motores de relutância comutada (SRM). A Enedym pretende ajudar a salvar o planeta com um mercado de motores elétricos de cada vez. Para saber mais sobre a Enedym, acesse www.enedym.com e nosso canal no YouTube em Enedym YouTube.

Sobre a JFE Shoji Power Canada, Inc.

A JFE Shoji Power Canada Inc. é um dos maiores fornecedores de núcleos de transformadores, materiais magnéticos para aplicações de engenharia elétrica bem como serviços de projetos e suporte de engenharia elétrica na América do Norte. A JFE Shoji Power Canada é parte da JFE Shoji Corporation, fornecedor de materiais e produtos de aço elétrico através de suas operações mundiais de fabricação e fornecimento de núcleos de motores no México, Índia, China, Japão e Ásia, com propriedade de suporte da JFE Holdings do Japão. A JFE Shoji também coopera com a France r. bourgeois SA para a fabricação de soluções de núcleos de motores magnéticos de alta tecnologia, incluindo investimentos conjuntos no México e na China.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.