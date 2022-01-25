藝康將UVD Robots納入集團的全球感染預防產品陣容，以對抗院內感染

採用UV-C燈對醫院進行消毒並非新概念。然而，現有的解決方案，如UV頂燈、固定式清潔機器人和空氣淨化器等，可能無法像UVD自主機器人提供的移動平臺那樣可到達遮擋或偏僻區域。（照片：美國商業資訊）

採用UV-C燈對醫院進行消毒並非新概念。然而，現有的解決方案，如UV頂燈、固定式清潔機器人和空氣淨化器等，可能無法像UVD自主機器人提供的移動平臺那樣可到達遮擋或偏僻區域。（照片：美國商業資訊）

丹麥歐登塞--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--隨著新型冠狀病毒變種的傳播，市場對採用UV-C紫外線光的感染預防解決方案需求大增，預計到2030年將達189.4億美元，從2021年至2030年的年成長率高達59.7%。推動需求的另一個因素是全球院內感染(HAI)上升並造成更多死亡，原因是抗生素抗藥性的增加，即使是單純感染。

自主UV-C消毒機器人已經成為標準清潔和消毒做法的補充解決方案，以解決HAI問題和因應新冠疫情下的更高衛生要求。UVD Robot是完全自主的移動機器人，可利用UV-C光來殺死病毒和細菌，從而提供感染控制和預防的補充解決方案。

作為感染預防解決方案和服務的全球領導者，藝康(Ecolab)致力於協助醫療衛生系統和醫院改善病患的治療效果，並透過程式化方法確保員工和設施的衛生水準，從而實現臨床、營運和財務價值。藝康已擴大其全球感染預防解決方案組合，將UVD Robots納入為醫療保健客戶提供的產品陣容中。這些客戶包括護理醫院、住院及門診診所、門診手術設施和康復診所及其他護理設施。

UVD Robots執行長Per Juul Nielsen認為，與藝康的合作是對UVD Robots自主解決方案效率的充分驗證。他表示：「我們很高興這項合作現在擴大到全球的醫療機構。」他補充道，UVD Robots的UV-C消毒技術可在約8到15分鐘內完成一間手術室的消毒。

UVD Robots董事長兼Blue Ocean Robotics執行長Claus Risager表示：「UVD機器人解決了重新佈置消毒燈位置的難題，並盡量減少了曾阻礙UV-C消毒全面應用的遮擋問題，同時可全天候提供消毒程序的即時法規遵循和有效性報告。」

UVD Robots是全球首屈一指的專業服務機器人開發集團Blue Ocean Robotics的子公司。藝康是水資源、衛生和感染預防解決方案和服務的全球領導者，致力於保護人類和重要資源。

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