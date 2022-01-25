艺康将UVD Robots纳入集团的全球感染预防产品，以帮助降低医院获得性感染

采用UV-C灯对医院进行消毒并非新生事物。然而，现有的解决方案，如UV顶灯、固定式清洁机器人和空气净化器等，可能无法像UVD自主机器人提供的移动平台那样可到达遮挡或偏僻区域。（照片：美国商业资讯）

采用UV-C灯对医院进行消毒并非新生事物。然而，现有的解决方案，如UV顶灯、固定式清洁机器人和空气净化器等，可能无法像UVD自主机器人提供的移动平台那样可到达遮挡或偏僻区域。（照片：美国商业资讯）

丹麦欧登塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--随着新型冠状病毒变种的传播，市场对基于UV-C紫外线光的感染预防解决方案需求大增，预计到2030年将达189.4亿美元，从2021年至2030年的年均增长率高达59.7%。推动需求的另一个因素是全球医院获得性感染(HAI)增加并造成更多的死亡，原因是抗生素耐药性的增加，即使是单纯性感染。

自主UV-C消毒机器人已经成为标准清洁和消毒做法的补充解决方案，以解决HAI问题和应对新冠疫情下的更高卫生要求。UVD Robot是一款完全自主的移动机器人，可利用UV-C光来杀死病毒和细菌，从而提供了一种感染控制和预防的补充解决方案。

作为感染预防解决方案和服务的全球领导者，艺康(Ecolab)致力于帮助卫生系统和医院改善患者的治疗效果，通过一个程序化方法确保员工和设施的卫生水平，从而实现临床、运营和财务价值。艺康拓展了其全球感染预防解决方案组合，将UVD Robots纳入为医疗保健客户提供的产品中。这些客户包括护理医院、住院及门诊诊所、非住院手术设施和康复诊所及其他护理设施。

UVD Robots首席执行官Per Juul Nielsen认为，与艺康的合作是对UVD Robots自主解决方案效率的充分验证。他表示：“令我们高兴的是，这项合作现在扩展到全球范围内的医疗机构。”他补充道，UVD Robots的UV-C消毒技术可在约8到15分钟内完成一间手术室的消毒。

UVD Robots董事长兼Blue Ocean Robotics首席执行官Claus Risager表示：“UVD机器人解决了重新布置消毒灯位置的难题，并最大限度地减少了曾阻碍UV-C消毒全面应用的遮挡问题，同时可全天候提供消毒程序的实时合规性和有效性报告。”

UVD Robots是全球领先的专业服务机器人开发集团Blue Ocean Robotics的子公司。艺康是水资源、卫生和感染预防解决方案和服务的全球领导者，致力于保护人类和重要资源。

新闻资料袋：点击此处下载图片。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。