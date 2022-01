UVD Robots si unisce all’offerta di Ecolab per la prevenzione globale delle infezioni nella lotta contro i contagi che si verificano negli ospedali

Disinfecting hospitals with UV-C lights is not a new concept, however, existing solutions including UV ceiling lights, stationary cleaning robots, and air purifiers may not reach shadowed or remote areas as well as the mobile platform offered by the autonomous UVD Robots. (Photo: Business Wire)

ODENSE, Danimarca--(BUSINESS WIRE)--Mentre si diffondono nuove varianti del coronavirus, si prevede che la crescita della richiesta di soluzioni per la prevenzione delle infezioni che utilizzano luce UV-C raggiungerà un valore di 18,94 miliardi di dollari entro il 2030, con un tasso di crescita annuale del 59,7% dal 2021 al 2030. La domanda è alimentata ulteriormente dall’aumento dei contagi che si verificano negli ospedali di tutto il mondo e quindi causano sempre più decessi in seguito all’aumento della resistenza agli antibiotici anche nel caso di infezioni semplici.

I robot autonomi di disinfezione mediante raggi UV-C sono emersi come una soluzione complementare alle prassi standard di pulizia e disinfezione per far fronte ai contagi che si verificano negli ospedali e rispondere alle norme igieniche più rigorose emesse a causa della pandemia di COVID-19. UVD Robot è un robot mobile completamente autonomo che impiega la luce UV-C per eliminare virus e batteri, offrendo una soluzione supplementare di prevenzione e controllo delle infezioni.

Leader mondiale nello sviluppo di servizi e soluzioni per la prevenzione delle infezioni, Ecolab si impegna per aiutare ospedali e sistemi sanitari a migliorare gli esiti per i pazienti e creare valore clinico, operativo e finanziario adottando un approccio programmatico volto ad assicurare l’igiene del personale e delle strutture. Ecolab ha ampliato il suo portafoglio globale di soluzioni per la prevenzione delle infezioni al fine di includere UVD Robots nella sua offerta indirizzata ai clienti nel settore dell’assistenza sanitaria – ospedali di cura, cliniche per degenti e pazienti in day hospital, ambulatori chirurgici, cliniche di riabilitazione e altre strutture terapeutiche.

Per Juul Nielsen, Amministratore delegato di UVD Robots, ritiene che la collaborazione con Ecolab convalidi in modo inequivocabile l’efficienza della soluzione autonoma di UVD Robots. “Siamo molto lieti che questa collaborazione ora si espanda in modo che ne traggano vantaggio le strutture di assistenza sanitaria di tutto il mondo” commenta, aggiungendo che la tecnologia di disinfezione mediante raggi UV-C sviluppata da UVD Robots esegue il trattamento di un ambiente operativo in circa 8 -15 minuti.

“UVD Robot risolve i problemi di riposizionamento e riduce al minimo lo “shadowing” (l’impossibilità di raggiungere le aree in ombra) che finora hanno ostacolato l’applicazione completa della disinfezione mediante la luce UV-C, al tempo stesso assicurando accesso 24/7 a rapporti sull’efficacia e la conformità in tempo reale relativi alle procedure di disinfezione”, spiega Claus Risager, Presidente del CdA di UVD Robots e Ceo di Blue Ocean Robotics.

UVD Robots è un’affiliata di uno dei principali gruppi internazionali nello sviluppo di robot per strutture professionali, Blue Ocean Robotics. Ecolab è leader mondiale nello sviluppo di servizi e soluzioni per la prevenzione delle infezioni, per l’igiene e per i problemi idrici, che proteggono sia le persone che risorse vitali.

