RUNGIS, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--ESI Group, Rungis, Frankrijk (ISIN-code: FR0004110310, Mnemo: ESI), een wereldspeler in virtuele prototyping voor sectoren, werkt mee aan de lancering van het DesCartes-project in Singapore door zijn wetenschappers, zijn expertise in hybridisatiemethoden en zijn virtuele prototyping-softwareoplossingen voor de verschillende belanghebbenden.

DesCartes, een samenwerkingsprogramma van 5 jaar en een budget van 35 miljoen euro, is geselecteerd door de National Research Foundation (NRF) van Singapore en is gebaseerd op de CREATE-campus, “Campus for research excellence and technology enterprise”, het internationale onderzoekscentrum van Singapore. Achter deze zeer Franse naam schuilt een van de grootste samenwerkingsprogramma’s van het CNRS: het “Program on Intelligent Modeling for Decision-making in Critical Urban Systems“, gewijd aan hybride kunstmatige intelligentie.

