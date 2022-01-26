ESI集团合作推出DesCartes项目，旨在将新加坡打造成为采用混合人工智能方法、合乎道德并能够可持续发展的智慧国家

法国朗吉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--位于法国朗吉斯的ESI集团（ISIN编码：FR0004110310，Mnemo: ESI）是一家跨国工业虚拟样机制造商。该集团正在新加坡合作推出DesCartes项目，向各利益相关方提供科学家、混合人工智能方法相关专业知识，以及虚拟样机软件解决方案。

DesCartes项目已被新加坡国立研究基金会(NRF)选中。这是一项为期五年、预算达3,500万欧元的合作项目，基地位于新加坡的国际研究中心“卓越研究与科技企业园区”(CREATE)。该项目采用法语命名，是法国国家科学研究中心(CNRS)的超大型合作项目“关键城市系统决策智能建模项目”的一部分，致力于采用混合人工智能技术。

智慧城市项目升级版：智慧国家项目

多年来，已推出的智慧城市项目不计其数。这些智慧城市的基本做法是收集传感器产生的数据、部署特定应用（如可以实时显示空气污染级别、事故警报、交通状况等的传感器）。然而，新加坡所提出的智慧国家概念有别于其他国家。新加坡将这一概念推向了极致：从实体、建筑物、单一系统的数字化，到能够实现整个城市实时交互的数字化。

从电网优化到无人机配送

DesCartes正在开发混合人工智能(AI)方法，将AI与基于知识的模型（物理、工程）相结合，以实现“以人为本”和“造福社会”的可信实时决策，以应对新加坡“智慧国家”计划背景下与关键城市系统相关的复杂局面。例如，这项研究将应用于城市交通或能源管理，或用于预测未来交通网络、智能工业或智能建筑的需求等。CNRS@CREATE总监Dominique Baillargeat解释道：“例如，我们的目标包括开发可优化电力网络供需的解决方案、可改善无人机出租车或配送无人机运行的解决方案，或者开发应用于工业工具的智能预测性维护。”城市中的系统将能够分析用户使用各种服务的数据，然后做出优化决策。

ESI在该项目中扮演的角色。

ESI因其预测性物理建模和虚拟样机设计专长而享誉全球，将在该项目中扮演多重角色。首先，其科技总监、CNRS和法国国立高等工程技术学校(ENSAM)成员Francisco Chinesta教授将担任项目总监。其次，集团将向合作伙伴和该项目提供性能模拟解决方案（VPS、VA One、Simulation X等），以及其在混合人工智能和模型简化方法方面的专业知识。因此，ESI将能够实时预测材料特性，预测事故（与损坏、裂缝、腐蚀等相关），对风进行建模以更好地使用无人机，并使城市管理更加智能和人性化。最后，ESI将利用其全部工程专业知识来优化该平台，充分利用平台中的数据，帮助在适当时刻做出正确决策。

参与该项目的ESI工程活动负责人Francisco Chinesta博士表示：“新加坡项目的目标是思考和设计一个互联的智慧城市，其实现的各项功能将彻底改变智慧城市的概念。在本项目中，最根本的是，将市民——人类，以及更广泛的人类生活——置于混合人工智能设备的核心地位。该项目的所有合作伙伴都致力于将新加坡打造成一个合乎道德的、负责任和安全的、面貌一新的城市。”

Descartes项目合作伙伴

Descartes项目法方合作伙伴：

CNRS

13所大学和知名院校：巴黎萨克雷大学、图卢兹第三大学、里昂第三大学、波尔多大学、法国国立民用航空学院、巴黎文理研究大学、斯特拉斯堡大学、巴黎国立高等工程技术学校、格勒诺布尔国立综合理工学院、INP ENSEEIHT、巴黎萨克雷高等师范学校、格勒诺布尔阿尔卑斯大学、蔚蓝海岸大学。

新加坡方合作伙伴：

三所大学：南洋理工大学、新加坡国立大学、新加坡科技设计大学。

A*STAR：新加坡科技研究局。A*STAR 是新加坡的国家研发机构。

该项目的合作方还包括五家工业合作伙伴：ARIA、CETIM MATCOR、EDF、ESI集团和泰雷兹集团。

关于ESI集团

ESI集团创立于1973年，是领先的虚拟样机设计解决方案创新者，也是全球工业转型推动者。在过去45年里，依托公司在材料物理方面的独特专长，ESI开发并改进了先进的模拟能力。认识到传统方法在产品生命周期管理(PLM)方面的不足，ESI引入了一种以工业生产力和产品性能为中心的整体方法，即产品性能生命周期(Product Performance Lifecycle™)方法，贯穿从工程、制造，直至运营的整个生命周期。ESI在全球20多个国家开展运营，业务覆盖各主要工业部门，拥有1200名高级专家，2020年销售额为1.326亿欧元。ESI总部位于法国，并在巴黎泛欧交易所B板块上市。

如需了解更多信息，请访问www.esi-group.com.

关注ESI：LinkedIn | Facebook | Twitter | YouTube

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。