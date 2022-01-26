貿澤電子連續八個賽季與DRAGON / PENSKE AUTOSPORT電動方程式車隊合作

德州達拉斯與沃斯堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--新產品引進(NPI)領域的領軍企業貿澤電子公司(Mouser Electronics, Inc.)欣然與DRAGON / PENSKE AUTOSPORT團隊合作，協助該團隊征戰ABB國際汽車聯盟電動方程式世界錦標賽(ABB Formula E FIA World Championship)第八賽季。該賽季將以1月28日至29日舉行的兩場德拉伊耶E Prix賽事揭開序幕。在德拉伊耶連續第四次舉行的賽季首賽將在沙烏地阿拉伯首都利雅德郊外舉行，為粉絲們帶來兩場令人興奮的夜間賽事。

貿澤電子將在2021-22年ABB國際汽車聯盟電動方程式世界錦標賽整個賽季期間與DRAGON / PENSKE AUTOSPORT團隊合作，其他合作者還包括TTI, Inc.，以及重要製造商莫仕(Molex)和KYOCERA AVX。這是貿澤電子和莫仕連續第八年贊助電動方程式賽事。

車手Sérgio Sette Câmara回歸團隊，駕駛7號Penske EV-5賽車。F1備用車手Antonio Giovinazzi亦加入車隊，駕駛6號賽車。新賽季將舉行16場比賽，包括雅加達、溫哥華和首爾等站。另外，新賽季還引進更大馬力的賽車和新的排位賽模式。

貿澤電子美洲業務開發副總裁Todd McAtee表示：「貿澤電子非常高興與莫仕、TTI和KYOCERA AVX合作，並連續第八年攜手DRAGON / PENSKE AUTOSPORT。電動方程式賽事對開發和整合最新電動車科技的專注，與貿澤電子、我們的客戶，以及我們的粉絲和追隨者不謀而合。我們希望Sette Câmara、Giovinazzi以及團隊在本賽季取得佳績！」

TTI執行長Mike Morton表示：「TTI十分高興與莫仕合作，支持這一精彩的體育賽事以及未來的永續汽車科技。」

莫仕全球分銷業務副總裁Fred Bell表示：「新賽季的電動方程式賽事承諾繼續推動這一令人興奮的體育賽事演進發展，成為展示電動車未來的強大平臺。自電動方程式創建以來，貿澤電子與莫仕一直都是其支持者，對此我們深感自豪，希望DRAGON / PENSKE AUTOSPORT團隊能夠安全完成本賽季，並取得優異成績。」

KYOCERA AVX全球銷售資深副總裁Alex Schenkel表示：「我們非常高興能與貿澤電子、莫仕和TTI合作，支持DRAGON / PENSKE AUTOSPORT電動方程式車隊，迎接令人興奮的新賽季。」

電動方程式系列賽事的參賽車輛均為純電動車，代表賽車產業的未來願景，同時將成為零排放駕駛研發的架構。Gen2汽車代表了電動車比賽科技的巨大進展，其最大功率達到250KW，最高速度280公里/時。賽車運動完全取決於速度和耐久度。對貿澤電子來說，賽事合作是其宣傳性能驅動型商業模型、推廣來自製造商合作夥伴最新科技的創新方式。

粉絲可在FANBOOST為Sette Câmara和Giovinazzi投票，以在影響賽事結果方面扮演積極角色。FANBOOST使粉絲們有機會為喜歡的車手投票，讓粉絲們能夠在賽事期間為車手提供額外的助力。FANBOOST得票最高的五名車手將獲得巨大的助力，他們可以在賽事下半程中用5秒鐘的時間來部署這一助力。為德拉伊耶E-Prix投票的FANBOOST將於1月25日開放，一直持續到比賽開始後15分鐘。

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波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)旗下公司貿澤電子是授權半導體和電子元件分銷商，專門致力於向電子設計工程師和採購商推廣其一流的製造合作夥伴的新產品。全球分銷商網站mouser.com為全球電子設計工程師和買方社群提供服務，該網站有多種語言和貨幣可供選擇，提供來自逾1,200家生產商的500多萬種產品。貿澤在全球有27個支援據點，以當地語言、貨幣和時區提供一流的客戶服務。該分銷商從其位於德州達拉斯市區佔地100萬平方英尺的先進分銷設施，向223個國家/地區的逾63萬家客戶出貨。如欲瞭解更多資訊，請造訪：https://www.mouser.com/。

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