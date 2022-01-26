贸泽电子连续八个赛季携手DRAGON / PENSKE AUTOSPORT电动方程式车队

德州达拉斯与沃斯堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--新产品引进(NPI)领域的领军企业贸泽电子公司(Mouser Electronics, Inc.)欣然携手DRAGON / PENSKE AUTOSPORT团队，助力该团队征战ABB国际汽车联盟电动方程式世界锦标赛(ABB Formula E FIA World Championship)第八赛季。该赛季将通过1月28日至29日举行的两场德拉伊耶E Prix赛事拉开帷幕。在德拉伊耶连续第四次举行的赛季首赛将在沙特首都利雅得郊外举行，为粉丝们带来两场令人兴奋的夜间赛事。

贸泽电子将在2021-22年ABB国际汽车联盟电动方程式世界锦标赛整个赛季期间与DRAGON / PENSKE AUTOSPORT团队合作，其他合作方还包括TTI, Inc.，以及重要制造商莫仕(Molex)和KYOCERA AVX。这是贸泽电子和莫仕连续第八年赞助电动方程式赛事。

车手Sérgio Sette Câmara回归团队，驾驶7号Penske EV-5赛车。F1备用车手Antonio Giovinazzi亦加入了车队，驾驶6号赛车。新赛季将举行16场比赛，包括雅加达、温哥华和首尔等站点。另外，新赛季还引入更大马力的赛车和新的排位赛模式。

贸泽电子美洲业务开发副总裁Todd McAtee表示：“ 贸泽电子非常高兴与莫仕、TTI和KYOCERA AVX合作，并连续第八年携手DRAGON / PENSKE AUTOSPORT。电动方程式赛事对开发和整合最新电动汽车技术的专注与贸泽电子、我们的客户，以及我们的粉丝和拥趸不谋而合。我们希望Sette Câmara、Giovinazzi以及团队在本赛季取得佳绩！”

TTI首席执行官Mike Morton表示：“ TTI十分高兴与莫仕合作，支持这一精彩的体育赛事以及面向未来的可持续汽车技术。”

莫仕全球分销业务副总裁Fred Bell表示：“ 新赛季的电动方程式赛事承诺继续推动这一令人兴奋的体育赛事向前发展，成为展示电动汽车未来的强大平台。自电动方程式创建以来，贸泽电子与莫仕一直都在为其提供支持，对此我们深感自豪，希望DRAGON / PENSKE AUTOSPORT团队能够安全完成本赛季，并取得优异成绩。”

KYOCERA AVX全球销售高级副总裁Alex Schenkel表示：“ 我们非常高兴能与贸泽电子、莫仕和TTI合作，支持DRAGON / PENSKE AUTOSPORT电动方程式车队，迎接令人兴奋的新赛季。”

电动方程式系列赛事的参赛车辆均为纯电动汽车，代表了赛车行业的未来愿景，同时将成为零排放驾驶研发的框架。Gen2汽车代表了电动汽车比赛技术的巨大飞跃，其最大功率达到250KW，最高速度280公里/时。赛车运动完全取决于速度和耐久度。对贸泽电子来说，赛事合作是其宣传性能驱动型商业模型、推广来自制造商合作伙伴最新技术的创新方式。

粉丝可通过FANBOOST为Sette Câmara和Giovinazzi投票，以在影响赛事结果方面发挥积极作用。FANBOOST为粉丝们提供了为喜欢的车手投票的机会，让粉丝们能够在赛事期间为车手提供额外的助力。FANBOOST得票最高的五名车手将获得巨大的助力，他们可以在赛事下半程中利用一个5秒的窗口来部署这一助力。为德拉伊耶E-Prix投票的FANBOOST将于1月25日开放，一直持续到比赛开始后15分钟。

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关于贸泽电子

伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)旗下公司贸泽电子是一家授权半导体和电子元件分销商，专门致力于向电子设计工程师和采购商推广其领先的制造合作伙伴的新产品。全球分销商网站mouser.com为全球电子设计工程师和买方社区提供服务，该网站有多种语言和货币可供选择，提供来自逾1,200家生产商的500多万种产品。贸泽通过全球27个支持网点，以当地语言、货币和时区提供一流的客户服务。该分销商通过其位于德克萨斯州达拉斯市区的100万平方英尺的先进分销设施向223个国家/地区的逾63万家客户出货。如需了解更多信息，请访问：https://www.mouser.com/。

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