Mouser se associa à equipe de Fórmula E DRAGON / PENSKE AUTOSPORT pela oitava temporada consecutiva

Mouser is partnering with the DRAGON / PENSKE AUTOSPORT team throughout the 2021–22 Formula E World Championship, in collaboration with TTI, Inc., Molex and KYOCERA AVX. (Photo: Business Wire)

Mouser is partnering with the DRAGON / PENSKE AUTOSPORT team throughout the 2021–22 Formula E World Championship, in collaboration with TTI, Inc., Molex and KYOCERA AVX. (Photo: Business Wire)

DALLAS e FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics, Inc., líder no lançamento de novos produtos (New Product Introduction (NPI) leader™) que capacita inovação, está animada pela parceria com a equipe DRAGON / PENSKE AUTOSPORT para a oitava temporada do Campeonato Mundial de ABB Formula E FIA que começa com as corridas de duas cabeças no Diriyah E-Prix em 28 e 29 de janeiro. A quarta temporada consecutiva de abertura em Diriyah dá aos fãs duas emocionantes corridas noturnas nos arredores da capital da Arábia Saudita, Riyadh.

A Mouser faz parceria com a equipe DRAGON / PENSKE AUTOSPORT durante toda a temporada 2021–22 do temporada de corridas do Campeonato Mundial de ABB FIA Formula E, em colaboração com a TTI, Inc. e os conceituados fabricantes Molex e KYOCERA AVX. Este é o oitavo ano em que a Mouser e a Molex patrocinaram as corridas de Fórmula E.

O piloto Sérgio Sette Câmara retorna à equipe para pilotar o carro n.º 7 Penske EV-5, enquanto Antonio Giovinazzi, piloto reserva da Fórmula 1, se junta à equipe para assumir o volante do carro nº. 6. A nova temporada terá 16 corridas, incluindo paradas em Jacarta, Vancouver e Seul, além do aumento da potência do carro e novos formatos de qualificação para corridas.

" A Mouser está vibrando radiante em se unir à Molex, TTI e KYOCERA AVX para se associar à DRAGON / PENSKE AUTOSPORT pelo oitavo ano consecutivo", disse Todd McAtee, vice-presidente de desenvolvimento de negócios das Américas da Mouser Electronics. " O foco da Fórmula E em desenvolver e incorporar o que há de mais moderno em tecnologia de veículos elétricos repercute na Mouser, em nossos clientes, e em nossos fãs e seguidores. Desejamos a Sette Câmara, Giovinazzi e à equipe o maior sucesso nesta temporada!”

" A TTI tem o prazer de se unir à Mouser para patrocinar este esporte emocionante e seu foco em tecnologias automotivas sustentáveis do futuro", disse Mike Morton, diretor executivo da TTI.

" Este novo capítulo da Fórmula E promete continuar a evolução deste esporte emocionante e serve como uma poderosa vitrine para seu futuro elétrico", disse Fred Bell, vice-presidente de distribuição global da Molex. " Mouser e Molex têm sido orgulhosos patrocinadores desde o início da Fórmula E, e desejamos à equipe DRAGON / PENSKE AUTOSPORT uma temporada segura e vitoriosa."

" Estamos muito felizes em colaborar com a Mouser, Molex e TTI em nossa parceria com a equipe de corrida de Fórmula E da DRAGON / PENSKE AUTOSPORT para outra temporada emocionante", disse Alex Schenkel, vice-presidente sênior de vendas globais da KYOCERA AVX.

A série de Fórmula E apresenta carros que são movidos exclusivamente a eletricidade e representam uma visão para o futuro do setor de esportes motorizados, servindo como uma estrutura para pesquisa e desenvolvimento em torno do motor com emissão zero. Os carros Gen2 oferecem um enorme avanço na tecnologia de corrida de veículos elétricos, com potência máxima de 250 kW e velocidades de até 280 km/h. A corrida envolve velocidade e resistência, e as parcerias em corridas são uma forma inovadora da Mouser comunicar seu modelo de negócios orientado para o desempenho e promover as mais novas tecnologias de seus parceiros fabricantes.

Os fãs podem votar em Sette Câmara e Giovinazzi na FANBOOST, possibilitando que os fãs desempenhem um papel ativo para influenciar o resultado da corrida. A FANBOOST oferece aos fãs a oportunidade de votar em seu piloto favorito e conferir a eles um impulso extra de potência durante a corrida. Os cinco pilotos com mais votos na FANBOOST recebem uma significativa carga de energia, que eles podem distribuir em uma janela de cinco segundos durante a segunda metade da corrida. A votação da FANBOOST para a Diriyah E-Prix abre no dia 25 de janeiro e está disponível até 15 minutos após o início da corrida.

Para mais informações, acesse https://www.mouser.com/formula-e/.

Para saber mais novidades da Mouser, acesse https://www.mouser.com/newsroom/.

Como uma distribuidora global autorizada, a Mouser oferece a mais ampla seleção do mundo dos mais recentes semicondutores e componentes eletrônicos – em estoque e prontos para envio (ready to ship™). Os clientes da Mouser podem esperar produtos genuínos e 100% certificados que são totalmente rastreáveis de cada um dos seus parceiros de fabricação. Para ajudar a acelerar os projetos dos clientes, o site da Mouser abriga uma ampla biblioteca de recursos digitais, incluindo um Centro de recursos técnicos, juntamente com planilhas de dados de produto, projetos de referência específicos do fornecedor, notas de aplicação, informações de projeto técnico, ferramentas de engenharia e outras informações úteis.

Os engenheiros podem se manter a par das interessantes novidades em produtos, tecnologia e aplicações através do boletim eletrônico gratuito da Mouser. As assinaturas de referências e notícias por e-mails são personalizadas para as novas e exclusivas necessidades de projeto de clientes e assinantes. Nenhum outro distribuidor oferece aos engenheiros tanta personalização e controle sobre as informações recebidas. Saiba mais sobre tecnologias emergentes, tendências de produtos e muito mais assinando ainda hoje em https://sub.info.mouser.com/subscriber.

Sobre a Mouser Electronics

A Mouser Electronics, uma empresa Berkshire Hathaway, é uma distribuidora autorizada de componentes eletrônicos e semicondutores com foco em novas introduções de produtos dos seus fabricantes parceiros líderes. Atendendo a comunidade global de engenheiros de projeto e compradores, o site da distribuidora global mouser.com está disponível em diversos idiomas e moedas, e apresenta mais de cinco milhões de produtos de mais de 1.200 marcas fabricantes. A Mouser oferece 27 locais de suporte mundialmente para proporcionar o melhor atendimento ao cliente em idioma, moeda e fuso horário local. A distribuidora realiza remessas para mais de 630 mil clientes em 223 países ou territórios a partir de suas instalações de distribuição de ponta com um milhão de pés quadrados na região metropolitana de Dallas, estado norte-americano do Texas. Para mais informações, acesse https://www.mouser.com/.

Marcas registradas

Mouser e Mouser Electronics são marcas comerciais registradas da Mouser Electronics, Inc. Todos os demais produtos, logotipos e nomes de empresas mencionados neste comunicado podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.