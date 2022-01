Temenos annonce la combinaison d'Infinity Digital for Salesforce à une plateforme bancaire de premier plan afin d'optimiser l'engagement client

SAN FRANCISCO & GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN), la société de logiciels bancaires, annonce la disponibilité d'Infinity Digital for Salesforce pour regrouper les écosystèmes GRC, les canaux assistés et les canaux numériques au sein d'une plateforme unique, accessible ici sur Salesforce AppExchange – la plateforme nuagique pour entreprise leader au niveau mondial.

Cette solution intègre Salesforce Financial Services Cloud à la plateforme bancaire numérique de Temenos pour donner aux équipes en contact avec les clients dans des banques un aperçu holistique de leurs clients en apportant des données relatives à l'engagement client et aux transactions bancaires sur l'ensemble des canaux et des systèmes transactionnels.

Infinity Digital for Salesforce offre aux banques une synchronisation entre Salesforce Financial Services Cloud et les systèmes bancaires centraux. La solution aide les banques à atteindre une efficience accrue et à rationaliser les processus de traitement, d'accueil et de création grâce à une personnalisation et une expérience client optimisées.

Le secteur bancaire a fondamentalement changé ces dernières années, les modèles commerciaux sont refondus en profondeur, étant donné que les clients demandent une personnalisation renforcée des services, quelle que soit leur méthode d'interaction de prédilection. Les banques ont besoin de visibilité sur le comportement client et l'empreinte transactionnelle, sur l'ensemble des points de contact, avec une approche omnicanal et cohérente afin de fournir des expériences client à fort impact.

Infinity Digital for Salesforce permet aux banques de mieux répondre aux attentes de leurs clients grâce à des offres hautement personnalisées rendues possibles par des informations pertinentes, complètes et précises dans chaque interaction. Les banques peuvent désormais intégrer des canaux numériques et assistés à leur système transactionnel et créer une plateforme unifiée couvrant l'ensemble des fonctions marketing, de ventes, de traitement et de création pour donner aux équipes en relation avec les clients – depuis les agences jusqu'aux centres de contact, en passant par les responsables des relations client et les opérateurs de messagerie – un aperçu véritablement complet et exploitable des interactions client.

Infinity Digital for Salesforce offre une synchronisation novatrice entre Salesforce Financial Services Cloud et le système bancaire central, qu'il s'agisse du système Temenos ou d'un système tiers. La solution fournit un aperçu à 360 degrés avec des informations de solde en temps réel, les dernières transactions et d'autres interactions client, procurant ainsi aux équipes en relation avec les clients une vue éclairée et exhaustive des activités client et des portefeuilles produit.

Avec la solution désormais disponible pour la banque de détail, et avec des capacités supplémentaires planifiées pour couvrir les services de banque d'affaires et de gestion patrimoniale.

Max Chuard, PDG de Temenos: "Nous sommes ravis de renforcer notre leadership numérique en combinant notre plateforme bancaire ouverte avec Salesforce Financial Services Cloud au sein d'une plateforme unique pour aider les banques à réinventer l'expérience client et employé omnicanal. Nous cherchons à résoudre un des problèmes les plus fondamentaux du secteur bancaire en connectant les mondes de la GRC, de l'empreinte transactionnelle et des interactions numériques. Cette stratégie de commercialisation accélérera notre pénétration sur le segment du front office numérique. Nous aidons les banques grâce à des architectures de canal complexes en éliminant la compartimentation afin de réduire la complexité et les coûts, et atteindre la transformation commerciale axée sur le client afin de fournir des expériences client d'exception."

"Nous sommes heureux de voir Temenos innover avec Salesforce Financial Services Cloud afin d'aider les banques à approfondir leurs relations avec leurs clients par l'entremise d'expériences hyper personnalisées", déclare Eran Agrios, VP principal et directeur général, services financiers, Salesforce. Avec Infinity Digital for Salesforce, les clients peuvent connecter leurs systèmes bancaires centraux à des expériences omnicanal afin d'accélérer la fourniture d'expériences hyper personnalisées.

Le produit offre:

● Un aperçu client à 360 degrés qui libère le plein potentiel du système bancaire central. La nouvelle solution montre les produits financiers que le client possède à la banque et en dehors de la banque par le biais de services d'agrégation de comptes d'open banking, en garantissant que le solde affiché et les dernières transactions reflètent exactement ce que sauvegarde le système bancaire central.

● L'unification des canaux numériques, assistés par l'humain et à fort contenu humain pour fournir des perspectives sur l'activité numérique des clients et une approche omnicanal réelle de l'accueil client et de la création de produits. Cela signifie qu'un client peut démarrer son expérience sur un canal assisté, la poursuivre sur un canal en libre-service et la finaliser sur un tout autre canal.

● Une cohérence entre la GRC et le système bancaire central, en s'assurant que les opportunités soient saisies seulement après qu'un processus de création ait été approuvé et qu'une exécution de produit ait été finalisée.

● L'intégration des actions de traitement les plus courantes (paiement de factures, transferts de fonds, remboursements de prêts et prélèvements automatiques) à Salesforce Financial Services Cloud, afin de fournir des capacités de traitement complètes aux employés en relation avec les clients via une application unique.

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) est le leader mondial des logiciels bancaires. Plus de 3 000 banques à travers le monde, dont 41 des 50 premières banques mondiales, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien de leurs transactions et des interactions de plus de 1,2 milliard de clients de services bancaires. Temenos propose des logiciels bancaires cloud-native, cloud-agnostiques et basés sur l’IA généraux et de front office, de paiements et de gestion de fonds qui permettent aux banques d’offrir une expérience client omnicanal harmonieuse et d’atteindre l’excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des ratios coût-revenu de 26,8%, soit la moitié de la moyenne sectorielle, et un rendement de capitaux propres de 29%, soit trois fois la moyenne du secteur. Ces clients investissent également 51% de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit deux fois la moyenne sectorielle, prouvant ainsi que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.temenos.com

À propos de Salesforce AppExchange

Salesforce AppExchange, le chef de file mondial des plateformes nuagiques pour entreprise, permet aux sociétés, développeurs et entrepreneurs de construire, commercialiser et prospérer de manières entièrement nouvelles. Avec plus de 6 000 référencements, 10 millions d'installations client et 117 000 avis de pairs, AppExchange propose à des clients de toutes tailles et de tous les secteurs des applications prêtes à installer et personnalisables et aux consultants certifiés Salesforce des solutions pour relever leurs défis commerciaux.

