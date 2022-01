Liberty Latin America e Vecima implantam arquitetura de acesso distribuído (DAA) para oferecer serviços aprimorados de banda larga aos clientes

VICTORIA, Colúmbia Britânica--(BUSINESS WIRE)--Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) anunciou hoje que a Liberty Latin America, uma empresa com liderança em telecomunicações com operações em todo Caribe e América Latina, está implantando a sua solução de arquitetura de acesso distribuído (DAA) em suas redes HFC (Hybrid Fiber Coax) do consumidor C&W para aumentar significativamente a escala, a capacidade e o desempenho de sua rede HFC.

Para lidar com as crescentes demandas de largura de banda de vídeo, serviços de dados de alta velocidade e aplicações de negócios, as operadoras de cabo estão recorrendo à arquitetura de acesso distribuído (DAA) totalmente IP e orientada por software para aumentar a capacidade das redes existentes, reduzir os requisitos de espaço e energia e aprimorar a qualidade do sinal. As soluções DAA totalmente distribuídas e virtualizadas estão se tornando essenciais para as operadoras de cabo que procuram implantar rapidamente novos serviços e atualizar as suas redes de forma econômica.

A Liberty Latin America implementa a solução DAA da Vecima, incluindo o Entra Access Controller, Video Engine e SC-2D Remote MACPHY Access Nodes, em todas as suas propriedades. Com a solução da Vecima, a Liberty Latin America pode reutilizar efetivamente a sua infraestrutura de vídeo e IP/MPLS existente para ampliar rapidamente os seus serviços em novas áreas e reduzir os custos com desenvolvimento e atualização em toda a região. A Liberty Latin America está testando os serviços DOCSIS 3.1 em São Vicente e Curaçao para aproveitar a fidelidade de sua rede DAA para oferecer significativamente mais largura de banda – tanto downstream quanto upstream – aos clientes.

“A solução DAA da Vecima desempenha um papel fundamental em nos ajudar a ampliar atualmente o alcance e a capacidade de nossa rede com o DOCSIS 3.0, e em breve com o DOCSIS 3.1”, disse Rafael Buigas, vice-presidente de Redes Móveis e Acesso na Liberty Latin America. “A abordagem exclusiva da Vecima com a solução DAA oferece as ferramentas necessárias para aumentar os investimentos, expandir a nossa rede e implantar novos serviços de banda ultralarga que proporcionam a melhor experiência possível aos nossos clientes.”

“Operadoras de cabo do mundo inteiro estão começando a desenvolver redes de acesso de próxima geração tirando proveito da DAA, assim como do Remote MACPHY”, disse Jeff Heynen, vice-presidente de Acesso de Banda Larga e Redes Domésticas no Dell’Oro Group. “À medida que mais operadoras migram para o DOCSIS 4.0 e as arquiteturas high-split, esperamos ver uma crescente dependência das tecnologias Remote MACPHY”

Ryan Nicometo, vice-presidente sênior e gerente geral de Soluções de Vídeo e Banda Larga na Vecima, acrescentou: “A implantação com a Liberty Latin America destaca o ritmo crescente que continuamos a ver para a nossa solução DAA, que possibilita que as operadoras de cabo adicionem simultaneamente a capacidade da rede e reduzam o Opex. Com a nossa solução, a Liberty Latin America poderá maximizar sua rede HFC e aprimorar e ampliar os serviços com eficiência”.





Sobre a Liberty Latin America

A Liberty Latin America é uma empresa com liderança em comunicações que atua em mais de 20 países da América Latina e do Caribe sob as marcas de consumo VTR, Flow, Liberty, Más Móvil, BTC e Cabletica. Os serviços de comunicações e entretenimento que oferecemos aos nossos clientes residenciais e empresariais na região incluem vídeo digital, Internet de banda larga, telefonia e serviços móveis. Nossos produtos e serviços de comerciais incluem conectividade de nível empresarial, data centers, hospedagem e soluções gerenciadas, assim como soluções de tecnologia da informação com clientes que variam desde pequenas e médias empresas até empresas internacionais e agências governamentais. Além disso, a Liberty Latin America opera uma rede de cabos de fibra óptica submarina e terrestre que conecta mais de 40 mercados na região.

A Liberty Latin America tem três classes distintas de ações ordinárias, que são negociadas na NASDAQ Global Select Market sob os símbolos "LILA" (Classe A) e "LILAK" (Classe C), e no link OTC sob o símbolo "LILAB" (Classe B)

Para obter mais informações, acesse www.lla.com ou entre em contato com:

Sobre a Vecima Networks

A Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) é líder global com foco no desenvolvimento de soluções integradas de hardware e software escalável para o acesso de banda larga, entrega de conteúdo e telemática. Permitimos aos principais inovadores do mundo avançar, conectar, entreter e analisar. Criamos tecnologias que transformam a entrega e o armazenamento de conteúdo, possibilitam o acesso à rede de banda larga de alta capacidade e simplificam a análise de dados.

Informações adicionais sobre a solução Entra da Vecima encontram-se disponíveis em https://vecima.com/solutions/distributed-access. Ou visite o nosso site em www.vecima.com.

