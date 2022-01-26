Teledyne FLIR Defense獲得多年期大型合約，為丹麥國防軍提供中遠端監視系統

波士頓--(BUSINESS WIRE)----(美國商業資訊)--Teledyne Technologies Incorporated (NYSE:TDY)旗下子公司Teledyne FLIR Defense及其丹麥合作夥伴Precision Technic Defence Group宣布，雙方已與丹麥國防採購與後勤物資組織(DALO)簽署了一項七年期框架協議，為其陸海空應用提供各種中遠端監視系統。DALO還與兩家公司簽訂了服務和維護合約。

整個履約期的潛在合約價值估計將超過1億美元。

Teledyne FLIR已提供其先進的SeaFLIR®/TacFLIR® 280-HDEP和SeaFLIR/TacFLIR 380 HLD-X晝夜全天候影像系統。透過該合約，DALO能夠為丹麥國防行動感測器系統計畫採購這些產品的不同版本，以滿足其陸軍、空軍和海軍使用者的監視需求。

Teledyne FLIR Defense執行副總裁兼總經理JihFen Lei表示：「Teledyne FLIR很自豪能與Precision Technic Defence合作，繼續為丹麥武裝部隊提供先進的陀螺穩定感測器系統。我們在整個產品線的技術升級方面投入了大量資金，包括減輕操作員認知負擔、提高態勢感知能力的邊緣處理和人工智慧功能。」

Lei補充道：「作為值得信賴的產業和區域合作夥伴，我們期待在未來長期為丹麥國防軍提供影像平臺、服務和支援。」

SeaFLIR 280-HDEP專為全時、全天候海上任務而設計，可提供遠端目標偵測、識別和追蹤功能，支援各種類型的任務，如情報、監視和偵察；海上搜救；封鎖；秘密行動；以及救災等。TacFLIR 280-HDEP是該系統的陸基版本，搭載雷射指示器，用於地面車輛監視和固定式裝置。SeaFLIR/TacFLIR 380 HLD-X提供高畫質多光譜影像、超遠端影像能力、卓越的影像穩定性和嵌入數位視訊中的真實中繼資料，並配備雷射指示裝置和測距儀。

關於Teledyne FLIR

Teledyne FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司，是國防和工業應用智慧感測解決方案的全球領導者，在全球擁有約4,000名員工。公司成立於1978年，致力於開發先進的技術，幫助專業人士做出更快、更明智的決策，以挽救生命和生計。欲瞭解更多資訊，請造訪www.teledyneflir.com或關注@flir。

關於Teledyne Technologies

Teledyne Technologies是精密數位影像產品和軟體、儀表、航空航太和國防電子以及工程系統領域的領導廠商。Teledyne的業務主要分布在美國、英國、加拿大、西歐和北歐。欲瞭解更多資訊，請造訪Teledyne網站www.teledyne.com。

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