Teledyne FLIR Defense获得多年期大型合同，为丹麦国防军提供中远程监视系统

波士顿--(BUSINESS WIRE)----(美国商业资讯)--Teledyne Technologies Incorporated (NYSE:TDY)旗下子公司Teledyne FLIR Defense及其丹麦合作伙伴Precision Technic Defence Group宣布，双方已与丹麦国防采购与后勤物资组织(DALO)签署了一项七年期框架协议，为其陆海空应用提供各种中远程监视系统。DALO还与两家公司签订了服务和维护合同。

整个履约期的潜在合同价值估计将超过1亿美元。

Teledyne FLIR已提供其先进的SeaFLIR®/TacFLIR® 280-HDEP和SeaFLIR/TacFLIR 380 HLD-X昼夜全天候成像系统。通过该合同，DALO能够为丹麦国防移动传感器系统计划采购这些产品的不同版本，以满足其陆军、空军和海军用户的监视需求。

Teledyne FLIR Defense执行副总裁兼总经理JihFen Lei表示：“Teledyne FLIR很自豪能与Precision Technic Defence合作，继续为丹麦武装部队提供先进的陀螺稳定传感器系统。我们在整个产品线的技术升级方面投入了大量资金，包括减轻操作员认知负担、提高态势感知能力的边缘处理和人工智能功能。”

Lei补充道：“作为值得信赖的行业和区域合作伙伴，我们期待在未来长期为丹麦国防军提供成像平台、服务和支持。”

SeaFLIR 280-HDEP专为全时、全天候海上任务而设计，可提供远程目标侦测、识别和跟踪功能，支持各种类型的任务，如情报、监视和侦察；海上搜救；封锁；秘密行动；以及救灾等。TacFLIR 280-HDEP是该系统的陆基版本，搭载激光指示器，用于地面车辆监视和固定式装置。SeaFLIR/TacFLIR 380 HLD-X提供高清多光谱成像、超远程成像能力、卓越的图像稳定性和嵌入在数字视频中的真实元数据，并配有激光指示装置和测距仪。

关于Teledyne FLIR

Teledyne FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司，是国防和工业应用智能传感解决方案的全球领导者，在全球拥有约4,000名员工。公司成立于1978年，致力于开发先进的技术，帮助专业人士做出更快、更明智的决策，以挽救生命和生计。欲了解更多信息，请访问www.teledyneflir.com或关注@flir。

关于Teledyne Technologies

Teledyne Technologies是精密数字成像产品和软件、仪器仪表、航空航天和国防电子以及工程系统领域的领先供应商。Teledyne的业务主要分布在美国、英国、加拿大、西欧和北欧。欲了解更多信息，请访问Teledyne的网站www.teledyne.com。

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