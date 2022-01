ProAmpac annonce un nouveau partenariat avec un professeur de l’université Rutgers, portant sur les emballages actifs et intelligents

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--ProAmpac, un leader dans le domaine des emballages souples et de la science des matériaux, s’est associé avec un professeur du Département des sciences alimentaires de l’université Rutgers, le Dr Kit Yam. L’intégration de ce partenariat aux activités des équipes Science des matériaux et Innovation, de ProAmpac est en cours pour soutenir l’engagement de l’entreprise à développer des emballages alimentaires actifs et intelligents.

« Le Dr Yam est reconnu comme un expert dans le domaine des emballages actifs et intelligents, et ProAmpac est honorée de l’inclure, lui et son laboratoire, dans nos partenariats de recherche et développement, élargis », a déclaré Hesam Tabatabaei, vice-président mondial du développement et de l’innovation produits. « Nous sommes certains que ce partenariat va accélérer l’innovation dans le secteur des emballages intelligents, menant à des solutions de sécurité alimentaire pour les consommateurs et permettant de prolonger les durées de conservation tout en réduisant le gaspillage alimentaire à l’échelle mondiale. »

Grâce à ce partenariat, le laboratoire du Dr Yam fournira des capacités de test essentielles à la mission de développement d’emballages intelligents, de ProAmpac. Le Dr Yam a confié : « L’engagement de ProAmpac envers l’étude des principes fondamentaux des emballages actifs et intelligents va faire progresser le domaine. Grâce à ce partenariat à fort impact, nous allons tout mettre en œuvre pour faire sortir les emballages intelligents du laboratoire et les mettre sur les étagères des magasins. J’ai hâte de travailler avec l’équipe et, à terme, de proposer des innovations révolutionnaires en matière d’emballage. »

Les compétences d’experts de l’université Rutgers en matière de sécurité alimentaire et de durée de conservation permet de perfectionner les partenariats existants de ProAmpac avec des institutions telles que Polytechnique Montréal, le Rochester Institute of Technology et l’université de Clemson.

Pour en savoir plus sur les capacités de ProAmpac en matière d’emballages intelligents, veuillez contacter Kristy Paulin, directrice des Communications commerciales, chez ProAmpac.

À propos de ProAmpac

ProAmpac est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine de l’emballage souple. Elle propose à un marché mondial diversifié une gamme complète de produits, des solutions d’emballage créatives, un service clientèle inégalé et des innovations primées. L’approche de ProAmpac en matière de durabilité, baptisée ProActive Sustainability®, lui permet de fournir des produits d’emballage souples, innovants et durables pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs de durabilité. Nous sommes guidés dans notre travail par quatre valeurs fondamentales qui constituent la base de notre succès : Intégrité, intensité, innovation et engagement. Basée à Cincinnati, ProAmpac appartient à Pritzker Private Capital ainsi qu’à sa direction et à des co-investisseurs. Pour obtenir de plus amples informations, visitez ProAmpac.com, ou contactez Media@ProAmpac.com.

À propos de Pritzker Private Capital

Pritzker Group Private Capital travaille en partenariat avec des sociétés du marché intermédiaire basées en Amérique du Nord et bénéficiant de positions dominantes dans les secteurs des produits manufacturés, des services et des soins de santé. L’assise financière différenciée et à long terme de la société lui permet de prendre des décisions efficaces, de bénéficier d’une grande souplesse en termes de structure des transactions et d’horizon d’investissement, et de s’aligner sur l’ensemble des parties prenantes. Pritzker Private Capital construit des entreprises pour le long terme et est un partenaire idéal pour les entrepreneurs et les entreprises familiales. Pritzker Private Capital est signataire des Principes pour l’investissement responsable (Principles for Responsible Investment, PRI) des Nations Unies. Pour obtenir de plus amples informations, visitez PPCPartners.com.

