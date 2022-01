ProAmpac collabora con un professore della Rutgers University allo sviluppo di imballaggi attivi e intelligenti

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--ProAmpac, azienda leader nei campi degli imballaggi flessibili e della scienza dei materiali, ha stretto una collaborazione con Kit Yam, professore presso il Dipartimento di Scienza dell’alimentazione della Rutgers University. A tale collaborazione prenderanno parte i team di ProAmpac esperti in scienza dei materiali e innovazione a sostegno dell’impegno assunto dalla società verso lo sviluppo di imballaggi attivi e intelligenti per il settore alimentare.

“ Il dottor Yam è un rinomato esperto nei campi degli imballaggi attivi e intelligenti e per ProAmpac è un onore poterlo annoverare, insieme al suo laboratorio, tra gli atenei con cui la società intrattiene dei rapporti di collaborazione nelle aree della ricerca e dello sviluppo" ha affermato Hesam Tabatabaei, vicepresidente globale responsabile dell’innovazione e dello sviluppo di prodotti. “ Confidiamo che questa collaborazione accelererà l’innovazione nel campo degli imballaggi intelligenti generando soluzioni che garantiscono la sicurezza alimentare ai consumatori prolungando al tempo stesso la durata di conservazione con conseguente riduzione generale dello spreco alimentare”.

Nell’ambito di questa partnership, il laboratorio del dottor Yam fornirà capacità di collaudo essenziali per la concretizzazione dell’obiettivo di sviluppo di imballaggi intelligenti perseguito da ProAmpac. Il dottor Yam ha dichiarato: “ La dedizione di ProAmpac nello studio dei fondamenti del packaging attivo e intelligente promuoverà l’avanzamento di questo settore. Questa collaborazione incisiva ci permetterà di trasformare le idee concepite in laboratorio in soluzioni disponibili sugli scaffali dei negozi. Attendo con ansia l’avvio di questa collaborazione per poter fornire, in futuro, imballaggi innovativi e rivoluzionari”.

L’esperienza della Rutgers University in materia di sicurezza alimentare e durata di conservazione andrà a integrare le partnership che ProAmpac già intrattiene con altri istituti come il Polytechnique Montréal, il Rochester Institute of Technology e la Clemson University.

Per saperne di più sulle capacità di ProAmpac nel campo del packaging intelligente contattate Kristy Paulin, direttrice delle comunicazioni commerciali presso ProAmpac.

Informazioni su ProAmpac

ProAmpac è un’azienda di portata globale leader nel settore degli imballaggi flessibili con un ampio catalogo di prodotti che offre soluzioni d’imballaggio creative, un servizio clienti di prim’ordine e innovazioni premiate per un mercato globale diversificato. L’approccio alla sostenibilità di ProAmpac (ProActive Sustainability®) si traduce in prodotti d’imballaggio flessibili, sostenibili e innovativi che aiutano i nostri clienti a raggiungere i loro obbiettivi di sostenibilità. Nel nostro lavoro siamo guidati da quattro valori cardine che costituiscono la base del nostro successo: integrità, intensità, innovazione e coinvolgimento. ProAmpac, con sede a Cincinnati, è di proprietà di Pritzker Private Capital, insieme agli amministratori e coinvestitori. Per maggiori informazioni visitate ProAmpac.com o contattate Media@ProAmpac.com.

Informazioni su Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital si allea con imprese nordamericane operanti nel medio mercato che detengono posizioni di testa nei settori dei prodotti lavorati, terziario e sanitario. Il patrimonio differenziato di lungo termine dell’azienda garantisce un processo decisionale efficiente, un’ampia flessibilità in termini di struttura delle transazioni e orizzonte d’investimento e l’allineamento con tutte le parti interessate. Pritzker Private Capital sviluppa attività commerciali per il lungo termine ed è un partner ideale per le aziende individuali e le imprese a conduzione familiare. Pritzker Private Capital è firmataria dei Principi per l’investimento responsabile (Principles for Responsible Investment, PRI) delle Nazioni Unite. Per maggiori informazioni visitate PPCPartners.com.

