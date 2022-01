ProAmpac kondigt nieuw actief en intelligent verpakkingspartnerschap aan met professor van Rutgers University

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--ProAmpac, een leider in flexibele verpakkingen en materiaalwetenschap, is een samenwerking aangegaan met Dr. Kit Yam, professor van de afdeling voedingswetenschappen van Rutgers University. Dit partnerschap wordt geïntegreerd met de materiaalwetenschap en innovatie-teams van ProAmpac om de toewijding van het bedrijf aan de ontwikkeling van actieve en intelligente voedselverpakkingen te ondersteunen.

“ Dr. Yam wordt erkend als een expert op het gebied van actieve en intelligente verpakkingen en ProAmpac is vereerd om hem en zijn laboratorium op te nemen in onze uitgebreide onderzoeks- en ontwikkelingspartnerschappen”, zei Hesam Tabatabaei, wereldwijd vice president van productontwikkeling en innovatie. “ We zijn er zeker van dat dit partnerschap de innovatie op het gebied van slimme verpakkingen versnelt. Dit leidt tot voedselveiligheidsoplossingen voor consumenten en zal de houdbaarheid verlengen om de algehele voedselverspilling te verminderen.”

Door dit partnerschap biedt het laboratorium van Dr. Yam testmogelijkheden die kritiek zijn voor de missie van ProAmpac om slimme verpakkingen te ontwikkelen. Dr. Yam stelt: “ De toewijding van ProAmpac om de fundamenten van actieve en intelligente verpakkingen te bestuderen, helpt het veld vooruit. Door dit impactvolle partnerschap werken we eraan om slimme verpakkingen uit het lab in de winkelrekken te krijgen. Ik kijk ernaar uit om samen te werken en in de toekomst baanbrekende verpakkingsinnovatie te leveren.”

De expertise op het gebied van voedselveiligheid en houdbaarheid van Rutgers University vormt een aanvulling op de bestaande partnerschappen van ProAmpac met instellingen zoals Polytechnique Montréal, Rochester Institute of Technology en Clemson University.

Neem voor meer informatie over de slimme verpakkingsmogelijkheden van ProAmpac contact op met Kristy Paulin, directeur commerciële communicatie voor ProAmpac.

Over ProAmpac

ProAmpac is een toonaangevend wereldwijd bedrijf voor flexibele verpakkingen met een uitgebreid productaanbod, creatieve verpakkingsoplossingen, toonaangevende klantenservice en bekroonde innovatie voor een diverse wereldwijde markt. De benadering van duurzaamheid van ProAmpac – ProActive Sustainability® – biedt innovatieve duurzame flexibele verpakkingsproducten om onze klanten te helpen hun duurzaamheidsdoelen te bereiken. We laten ons in ons werk leiden door vier kernwaarden die de basis vormen voor ons succes: Integriteit, intensiteit, innovatie en betrokkenheid. Het in Cincinnati gevestigde ProAmpac is eigendom van Pritzker Private Capital, samen met het management en mede-investeerders. Ga voor meer informatie naar ProAmpac.com of neem contact op via Media@ProAmpac.com.

Over Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital werkt samen met middelgrote bedrijven die in Noord-Amerika gevestigd zijn en een leidende positie hebben op het gebied van vervaardigde producten, dienstverlening en de gezondheidszorg. De gedifferentieerde kapitaalbasis voor de lange termijn van het bedrijf zorgt voor efficiënte besluitvorming, brede flexibiliteit met transactiestructuur en investeringshorizon, en afstemming met alle belanghebbenden. Pritzker Private Capital bouwt bedrijven voor de lange termijn en is een ideale partner voor ondernemers- en familiebedrijven. Pritzker Private Capital is ondertekenaar van de Principes voor verantwoord beleggen (Principles for Responsible Investment, PRI) van de Verenigde Naties. Ga meer informatie naar PPCPartners.com.

