DXC Technology與ServiceNow擴大全球合作夥伴關係，在DXC Platform X™的支援下加速企業服務管理和經營轉型

維吉尼亞州阿什伯恩--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--一流的「財星500大」全球科技服務公司DXC Technology (NYSE: DXC)宣佈成立新的全球性DXC ServiceNow策略業務集團，在DXC Platform XTM的基礎上提供市場領先、具有成本效益和韌性的科技服務，協助改變企業的服務運作方式。

DXC已經指定ServiceNow為DXC Platform X的首選工作流程合作夥伴。DXC Platform X是資料驅動型智慧自動化平臺，可以利用具有韌性的自我修復型IT資產，在問題出現之前就幫助偵測、預防和解決問題。NelsonHall已將DXC Platform X評為「認知和自我修復型IT基礎設施管理領域的領導者」，這反映出DXC能夠透過自動化來提供即時效益，同時還能迎合客戶未來營運模式需求。

DXC Technology總裁兼執行長Mike Salvino表示：「對我們的客戶來說，這關係到他們的IT資產現代化和自動化，以達到『默默運轉』的狀態，協助他們節省時間和資金，讓客戶專注於最重要的事——經營他們的業務。我們在DXC Platform X上管理複雜的IT資產，並與ServiceNow一起進一步打造這一獨特優勢，將使我們成為企業服務管理市場上當之無愧的市場領導者。」

ServiceNow執行長Bill McDermott表示：「商界領袖已經體認到，科技策略就是他們的商業策略。作為企業工作流程自動化的平臺領導者，我們很高興能與DXC合作。他們的全球影響力和深厚的科技專長將協助客戶充分利用數位轉型的價值。我們預期未來幾年將繼續擴大這一重要的合作關係。」

DXC是ServiceNow的全球精英合作夥伴，提供深厚的產業專長，確保諸如瑞士聯邦鐵路和永旺(AEON)等客戶繼續從他們的ServiceNow平臺投資中獲得最大回報。

永旺是全球首屈一指的零售企業，擁有超過1.9萬家商店，利用DXC Platform X和DXC諮詢及營運服務為約57萬人重塑了員工體驗。AEON Integrated Business Service Co., Ltd.系統架構與科技部總經理Susumu Taniguchi表示：「憑藉DXC敏捷方法，我們得以快速部署ServiceNow的最新創新成果，並按照有效的時間表來採用正確的方法。我們將在DXC的支援下部署自助服務入口網站功能，繼續擴大我們ServiceNow平臺的範圍。」

DXC在全球擁有超過6,500個實施專案和1,000多項ServiceNow認證資源，並計畫使資源數量倍增。

關於DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC)協助全球企業運行其關鍵任務系統和營運，同時推動IT現代化、促使資料架構最佳化，並確保公共、私有和混合雲的安全性和可擴充性。全球各大企業和公共部門組織都信賴DXC部署企業科技堆疊服務，以推動更高水準的效能、競爭力和客戶體驗。如欲瞭解我們如何為客戶和員工創造卓越的更多資訊，請造訪DXC.com。

前瞻性陳述

本新聞稿中所有與歷史事實沒有直接和專門關係的陳述均構成「前瞻性陳述」。這些陳述代表當前的期望和信念，不保證此類前瞻性陳述中所描述的結果將會達成。這些陳述受到許多假設、風險、不確定因素和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與這些陳述中所描述的結果大相逕庭，其中許多因素是該公司無法控制的。此外，因為2019年新冠病毒疾病大流行以及相關的各種民間和政府應變措施都會對該公司客戶、員工、供應商以及他們所經營的經濟和社區產生影響，所以其中許多風險和不確定性目前正在被放大，並可能繼續被放大，或可能在未來被放大。如要查看這些因素的書面說明，請參考DXC截至2021年3月31日會計年度的Form 10-K年報中標題為「風險因素」一節，及其隨後向證券交易委員會遞交的任何更新資訊，包括DXC截至2021年9月30日季度的Form 10-Q季度報表。

不能保證任何前瞻性陳述中提出的任何目標或計畫能夠或將會達成，在此提醒讀者不可過度依賴這些陳述，這些陳述僅反映截至其發佈之日的情況。除非法律另有規定，否則該公司不承擔任何義務以更新或發佈對任何前瞻性陳述的任何修訂，或報告本新聞稿日期後的任何事件或情況，或反映非預期事件的發生。

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