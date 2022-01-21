DXC Technology与ServiceNow拓展全球合作伙伴关系，在DXC Platform X™的支持下加速企业服务管理和运营转型

弗吉尼亚州阿什伯恩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的财富500强全球技术服务公司DXC Technology (NYSE: DXC)宣布成立新的全球性DXC ServiceNow战略业务集团，在DXC Platform XTM的基础上提供市场领先、经济高效、具有韧性的技术服务，助力转变企业的服务运营方式。

DXC已经指定ServiceNow为DXC Platform X的首选工作流程合作伙伴。DXC Platform X是一个数据驱动的智能自动化平台，可以通过具有韧性的自我修复型IT资产帮助在问题出现之前就检测、预防和解决问题。NelsonHall已将DXC Platform X评为“认知和自我修复型IT基础设施管理领域的领导者”，这体现了DXC能够通过自动化来提供即时效益，同时还能满足客户未来运营模式需求。

DXC Technology总裁兼首席执行官Mike Salvino表示：“对我们的客户来说，这关系到他们的IT资产现代化和自动化，以实现‘默默运营’的状态，在帮助他们节省时间和资金的同时，让客户专注于最重要的事情——运营他们的业务。我们在DXC Platform X上管理复杂的IT资产，通过与ServiceNow一起进一步打造这一独特优势，我们将成为企业服务管理市场上当之无愧的市场领导者。”

ServiceNow首席执行官Bill McDermott表示：“商界领袖已经认识到他们的技术战略就是他们的商业战略。作为企业工作流程自动化的平台领导者，我们很高兴能与DXC合作。他们的全球影响力和深厚的技术专长将帮助客户充分享受数字化转型的价值。我们预计未来几年我们将继续扩大这一重要的合作关系。”

DXC是ServiceNow的全球精英合作伙伴，提供深厚的行业专长，确保诸如瑞士联邦铁路和永旺(AEON)等客户继续从他们的ServiceNow平台投资中获得最大回报。

永旺是一家全球领先的零售企业，拥有超过1.9万家门店，通过DXC Platform X和DXC咨询运营服务为约57万人重塑了员工体验。AEON Integrated Business Service Co., Ltd.系统架构与技术部总经理Susumu Taniguchi表示：“凭借DXC迅捷的方法，我们得以快速部署ServiceNow的最新创新成果，并按照有效的时间表来采用正确的方法。我们将在DXC的支持下，通过部署自助服务门户功能，继续扩大我们ServiceNow平台的范围。”

DXC在全球拥有超过6,500个实施项目和1,000多项ServiceNow认证资源，并计划实现资源数量翻倍目标。

关于DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC)帮助全球公司执行其关键任务系统和运营，同时实现IT现代化，优化数据架构，并确保跨公共、私有和混合云的安全性和可伸缩性。全球各大公司和公共部门组织都依赖DXC部署企业技术堆栈服务，以推动实现更高水平的性能、竞争力和客户体验。如需了解更多关于我们如何为客户和员工实现卓越的信息，请访问DXC.com。

前瞻性陈述

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