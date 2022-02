AM Best affirme les notations de crédit de la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--AM Best a affirmé la notation de solidité financière de A- (excellente) et la notation de crédit émetteur à long terme de "a-" (excellente) de la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (Sham) (France). Les perspectives de ces notations de crédit (notations) sont stables.

Les notations reflètent la force bilancielle de Sham, qu’AM Best qualifie de « Very Strong », sa performance opérationnelle « Adequate », son profil de marché « Neutral » et sa gestion des risques d’entreprise « Appropriate ».

L’évaluation de la force bilancielle de Sham est soutenue par sa capitalisation ajustée aux risques, qui est catégorisée au niveau « Strongest », telle que mesurée par le Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR, ou coefficient de suffisance de capital de Best). AM Best s’attend à ce que la capitalisation ajustée aux risques de Sham reste à ce niveau à moyen terme. La société bénéficie d'un portefeuille de placements liquides, composé d'actifs de haute qualité, et d'une politique de provisionnement historiquement prudente. Les facteurs qui viennent contrebalancer l'évaluation de la force bilancielle incluent notamment une dépendance importante vis-à-vis de la réassurance, la société ayant cédé plus de 60% de ses primes émises brutes en 2020. Les risques liés a cette dépendance sont toutefois quelque peu atténués par les relations pérennes que Sham entretient avec des réassureurs présentant une très bonne qualité de crédit.

La performance opérationnelle de Sham, qualifiée de « Adequate » s’illustre par un ratio combiné non vie moyen de 108,2% sur les cinq dernières années (2016-2020). En 2020, le groupe a enregistré une perte nette de 2,9 millions d’euros (2019 : -5,7 millions d’euros), avec des pertes techniques en partie contrebalancées par les profits dégagés grâce aux revenus nets des placements ainsi que grâce à des gains sur la cession de certains placements. Historiquement, la société établit son niveau de réserves de façon très prudente, ce qui contribue au développement positif de ces réserves année après année. En 2020, la société a mis en place des provisions prudentes concernant les sinistres en rapport avec la pandémie de COVID-19. En 2021, les pertes liées à la COVID-19 sont toutefois restées nettement en-dessous des montants qui avaient été provisionnés.

Le profil commercial de Sham, défini comme « Neutral » s’appuie sur sa position établie sur le marché français de l'assurance en responsabilité civile médicale, sur lequel Sham bénéficie d’une part de marché supérieure à 50%. Depuis 2016, le groupe s'est développé en dehors de France, en gagnant des positions significatives en Espagne et en Italie, ainsi qu’en entrant sur le marché allemand plus récemment. La société évolue sous l'enseigne Relyens depuis 2018, afin de mieux refléter son profil international. L’expansion de Sham sur de nouveaux marchés est un vecteur important de diversification géographique, les nouveaux marchés représentant plus de la moitié des primes acquises brutes en responsabilité civile médicale de la société en 2020. Parallèlement à l'expansion de ses opérations à l’international, la société a réalisé d'importants investissements pour étoffer son offre de produits, avec l'objectif à long terme de fournir à ses sociétaires des solutions globales de gestion des risques, ce qui devrait, selon les dirigeants de Sham, conduire à de nouvelles sources de revenu.

