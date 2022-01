Émirats Arabes Unis : TotalEnergies rejoint l’initiative de Masdar et Siemens Energy pour accélérer le développement de l’hydrogène vert et la production de carburant aérien durable

ABU DHABI, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Masdar, l’un des leaders mondiaux des énergies renouvelables, accueille aujourd’hui TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE), en tant qu’expert du secteur de l’énergie, dans son initiative centrée sur l’hydrogène vert pour la production de carburant aérien durable (SAF).

Masdar, Siemens Energy et TotalEnergies ont signé aujourd’hui un accord de collaboration en marge de la « Abu Dhabi Sustainability Week 2022 » afin de développer ensemble, un projet d’unité pilote basé à Masdar City, la ville nouvelle et verte de l’émirat.

François Good, Directeur Raffinage et Pétrochimie pour l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie chez TotalEnergies, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Masdar et Siemens Energy pour relever ensemble le défi de la décarbonation du transport aérien en développant un carburant durable issu de l’hydrogène vert. TotalEnergies apportera à ce projet toute son expertise dans les énergies renouvelables, la production de SAF et la commercialisation de carburants durables afin d’agir directement sur l’intensité carbone des produits énergétiques consommés par ses clients. Ce projet s’inscrit pleinement dans notre stratégie de transformation en compagnie multi-énergies avec pour ambition d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050, ensemble avec la société. »

Dietmar Siersdorfer, Directeur Moyen-Orient et Émirats Arabes Unis de Siemens Energy, a déclaré : « L’hydrogène vert a un rôle essentiel à jouer dans la décarbonation de nombreuses industries et le secteur de l’aviation en est une excellente application. Notre expertise dans les électrolyseurs et les usines intégrées nous a prouvé que la collaboration était un élément essentiel à la réussite. Nous sommes ravis qu’un partenaire aussi chevronné et puissant que TotalEnergies apporte son expertise pour contribuer à accélérer ce projet historique. »

Mohamed Jameel Al Ramahi, CEO de Masdar, a déclaré : « La signature d’aujourd’hui et la participation de TotalEnergies en tant que co-développeur constituent un grand pas en avant pour ce passionnant projet. L’unité pilote contribuera à faire la preuve de la viabilité commerciale de l’hydrogène vert en tant que grand carburant d’avenir décarboné et étaiera le développement d’Abu Dhabi comme hub de cette nouvelle énergie. Si le marché de l’hydrogène est encore à un stade relativement précoce, nous sommes fermement convaincus qu’en travaillant avec des partenaires internationaux sur des projets tels que celui-ci, nous pourrons aider à déployer tout son potentiel et le voir réellement décoller au cours des prochaines années. »

Annoncé par Masdar en marge de la précédente édition en 2021, cette collaboration pour développer un projet d’unité pilote rassemble le ministère de l’Énergie d’Abu Dhabi, les compagnies aériennes Etihad Airways et Lufthansa, l’université Khalifa, Siemens Energy et Marubeni. En rejoignant ce projet, TotalEnergies mobilisera toute son expertise dans la production de carburant aérien durable (SAF) en le fournissant ensuite aux compagnies aériennes partenaires.

Depuis janvier 2021, les partenaires du projet ont évalué plusieurs technologies et mené des études de faisabilité et de conception, tout en travaillant en étroite collaboration avec les régulateurs sur les questions de conformité. Le projet entrera dès cette année dans la phase des études d’ingénierie (FEED).

En mobilisant leurs différents domaines de compétence et d’expertise dans le secteur de l’énergie ainsi que leur présence sur les marchés locaux et internationaux, les partenaires sont convaincus que ce projet pourra ouvrir la voie à la production commerciale de SAF en contribuant à abaisser ses coûts de production et en le rendant commercialement viable.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

À propos de Masdar

Entreprise basée à Abu Dhabi, Masdar promeut la commercialisation et le déploiement des énergies renouvelables, du développement urbain durable et des technologies vertes pour répondre aux enjeux environnementaux du monde actuel. Filiale en propriété exclusive de Mubadala Investment Company, société d’investissement stratégique du gouvernement d’Abu Dhabi, elle a pour mission d’aider les Émirats Arabes Unis à maintenir leur leadership international dans le secteur de l’énergie tout en soutenant la diversification de leur économie et de leurs sources d’énergie pour les générations futures. Masdar est active dans plus de 30 pays dont les Émirats Arabes Unis, l’Arabie Saoudite, l’Australie, l’Égypte, l’Espagne, les États-Unis, l’Inde, l’Indonésie, la Jordanie, le Maroc, la Mauritanie, l’Ouzbékistan, le Royaume-Uni et la Serbie.

À propos de Siemens Energy

Siemens Energy est l’une des principales entreprises de technologie énergétique au monde. Elle travaille avec ses clients et partenaires sur les systèmes énergétiques de l’avenir, appuyant ainsi la transition vers un monde plus durable. Avec sa gamme de produits, de solutions et de services, Siemens Energy couvre la quasi-totalité de la chaîne de valeur énergétique, et ce, de la production au transport de l’énergie, en passant par le stockage. Le portefeuille comprend des technologies d’énergie conventionnelles et renouvelables, sa gamme de produits se compose des technologies d’énergie conventionnelles et renouvelables, telles que des turbines à gaz et à vapeur, des centrales électriques hybrides fonctionnant à l’hydrogène ainsi que des génératrices d’électricité et des transformateurs. Plus de 50 % de la gamme de produits a déjà été décarboné. Une participation majoritaire dans la société cotée Siemens Gamesa Énergie renouvelable (SGRE) fait de Siemens Energy un leader mondial du marché des énergies renouvelables. On estime qu’un sixième de l’électricité produite dans le monde repose sur les technologies de Siemens Energy. Siemens Energy emploie plus de 90 000 personnes dans le monde dans plus de 90 pays et elle a enregistré un chiffre d’affaires d’environ 27,5 milliards d’euros au cours de l’exercice 2020. www.siemens-energy.com

