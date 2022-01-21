Alpha Blue Ocean重申對法國集團Europlasma、奧弗涅-羅納-阿爾卑斯大區和法國經濟部的承諾，協助熱爾紮鍛造廠進行再工業化

阿拉伯聯合大公國杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--作為Europlasma (Ticker: ALEUP FP)過去四年的專屬金融合作夥伴，由Pierre Vannineuse創立的家族辦公室Alpha Blue Ocean已重申對總部設在朗德的Europlasma集團的支持，作為其新發展階段工作的一部分，並在公共部門的大力支持下推動再工業化。

1月10日，Europlasma管理層聯合法國經濟部、奧弗涅-羅納-阿爾卑斯大區和克萊蒙奧弗涅都會區正式宣佈，在法國重新開始製造高壓儲存容器。這項全球創新技術由European Environmental Technologies開發。

在收購和重啟塔布鍛造廠（Forges de Tarbes，原名Tarbes Industry）的幾個月後，該專案已在熱爾紮鍛造廠(Forges de Gerzat)進行。該專案獲得Alpha Blue Ocean的資助，後者承諾在今後七年內提供高達2500萬歐元的資助。該資助以純粹的長期債務為基礎（須符合某些先前的條件，最終文件尚在談判中）。此外，Alpha Blue Ocean和Europlasma還於2021年簽署了價值1億歐元的可轉換債券融資協定，該協定目前仍然有效。

Alpha Blue Ocean創辦人兼資訊長Pierre Vannineuse表示：「我們一直相信European創新且相對獨特的技術具備的可能性。四年前，我們就認為法國的業界領導者和該領域開拓者不可能徹底關閉。復甦計畫和重建專案的目標明確，最重要的是，擬議的管理團隊非常積極，適合當前的任務。如今，Europlasma已成為法國工業的主導力量，得到各級公共部門的全力支援。看到我們在如此短的時間內取得的成就，我們深感驕傲。因此，我們要特別感謝Jérôme Garnache（Europlasma集團董事長）、Bruno Lemaire（法國經濟、財政和復甦部長）、Agnies Pannier-Runacher（法國工業部副部長）、Olivier Bianchi（克萊蒙奧弗涅都會區主席）和Laurent Wauquiez（奧弗涅-羅納-阿爾卑斯大區議會主席）及其各自的團隊。對於未被提及的所有其他人，我們同樣表示感謝，透過工作和努力，他們都積極參與法國這項成功的事業。」

Europlasma執行長Jérôme Garnache表示：「如果沒有法國經濟部副部長Agnès Pannier-Runacher的堅持、經濟和財政部各工作團隊的專業性、奧弗涅-羅納-阿爾卑斯大區議會主席Laurent Wauquiez和克萊蒙奧弗涅都會區主席主席Olivier Bianchi的承諾，以及Alpha Blue Ocean共同創辦人Pierre Vannineuse和Hugo Pingray的大力支持，該泛歐專案就不可能進行。」

法國和奧弗涅-羅納-阿爾卑斯大區將出資750萬歐元。此外，法國將提供1500萬歐元的債務融資。該大區將向熱爾紮鍛造廠提供培訓和專業化領域的專長支援。最後，克萊蒙奧弗涅都會區承諾提供3400萬歐元融資，用於購買土地並建造一座符合人體工學的廠房。

Alpha Blue Ocean創建於2017年，是歐洲乃至全球另類融資的先驅和主要的利害關係者，重點關注醫療創新領域。在四年時間裡，由Pierre Vannineuse創立的該集團已經參與了超過15億歐元的投資業務，其中60%投資於健康與創新領域。

如欲瞭解更多資訊，或有意採訪Alpha Blue Ocean高階主管，請與新聞辦公室聯絡：pr@abo.co

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。