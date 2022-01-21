Alpha Blue Ocean重申对法国集团Europlasma、奥弗涅-罗纳-阿尔卑斯大区和法国经济部的承诺，助力热尔扎锻造厂实现再工业化

阿拉伯联合酋长国迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--作为Europlasma (Ticker: ALEUP FP)过去四年的专属金融合作伙伴，由Pierre Vannineuse创立的家族办公室Alpha Blue Ocean已经重申了对总部设在朗德的Europlasma集团的支持，作为其新发展阶段工作的一部分，并在公共部门的大力支持下推动再工业化。

1月10日，Europlasma管理层联合法国经济部、奥弗涅-罗纳-阿尔卑斯大区和克莱蒙奥弗涅都会区正式宣布在法国重新开始制造高压储存容器。这项全球性创新技术由European Environmental Technologies开发。

在收购和重启塔布锻造厂（Forges de Tarbes，原名Tarbes Industry）的几个月后，该项目已在热尔扎锻造厂(Forges de Gerzat)开始实施。该项目获得Alpha Blue Ocean的资助，后者承诺在今后七年内提供高达2500万欧元的资助。该资助基于一项纯粹的长期债务（须符合某些先前的条件，最终文件尚在谈判中）。此外，Alpha Blue Ocean和Europlasma还于2021年签署了价值1亿欧元的可转换债券融资协议，该协议目前仍然有效。

Alpha Blue Ocean创始人兼首席信息官Pierre Vannineuse表示：“我们一直相信European创新且相对独特的技术具备的可能性。四年前，我们就一直认为一个法国行业领导者和该领域开拓者不可能彻底关闭。恢复计划和重建项目目标明确，最重要的是，拟议的管理团队积极性很高，适合当前的任务。如今，Europlasma已成为法国工业的主导力量，得到了各级公共部门的全力支持。看到我们在如此短的时间内取得的成就，我们由衷深感自豪。因此，我们要特别感谢Jérôme Garnache（Europlasma集团董事长）、Bruno Lemaire（法国经济、财政和复苏部部长）、Agnies Pannier-Runacher（法国工业部副部长）、Olivier Bianchi（克莱蒙奥弗涅都会区主席）和Laurent Wauquiez（奥弗涅-罗纳-阿尔卑斯大区议会主席）及其各自的团队。对于未被提及姓名的所有其他人，我们同样表示感谢，他们通过工作和努力，积极参与到法国这项成功的事业中。”

Europlasma首席执行官Jérôme Garnache表示：“如果没有法国经济部副部长Agnès Pannier-Runacher的坚持、经济和财政部各工作团队的专业性、奥弗涅-罗纳-阿尔卑斯大区议会主席Laurent Wauquiez和克莱蒙奥弗涅都会区主席主席Olivier Bianchi的承诺以及Alpha Blue Ocean联合创始人Pierre Vannineuse和Hugo Pingray的大力支持，该泛欧项目就不可能实现。”

法国和奥弗涅-罗纳-阿尔卑斯大区将出资750万欧元。此外，法国将提供1500万欧元的债务融资。该大区将向热尔扎锻造厂提供培训和专业化领域的专长支持。最后，克莱蒙奥弗涅都会区承诺提供3400万欧元融资，用于购买土地并建造一座符合人体工程学的厂房。

Alpha Blue Ocean创建于2017年，是欧洲乃至全球另类融资的先驱和领先的利益相关者，重点关注医疗创新领域。在四年时间里，由Pierre Vannineuse创立的该集团已经参与了超过15亿欧元的投资业务，其中60%投资于卫生与创新领域。

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