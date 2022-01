DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--Als toegewijde financiële partner van Europlasma (Ticker: ALEUP FP) gedurende de afgelopen vier jaar, heeft Alpha Blue Ocean, het family office opgericht door Pierre Vannineuse, haar steun aan de Landes- Europlasma-groep als onderdeel van zijn nieuwe ontwikkelingsfase en herindustrialisatie met de essentiële bijdrage van de overheid.

Op 10 januari heeft het management van Europlasma officieel aangekondigd, samen met het Ministerie van Economische Zaken, de regio Auvergne-Rhône-Alpes en Clermont Auvergne Métropole, de herintroductie van de productie in Frankrijk van hogedrukopslagcontainers, een wereldwijde innovatie ontwikkeld door Europlasma Environmental Technologies .

Dit project werd uitgevoerd in de Forges de Gerzat, enkele maanden na de overname en herlancering van de Forges de Tarbes (Tarbes Industry). Het project is gefinancierd met steun van Alpha Blue Ocean, dat de komende zeven jaar tot 25 miljoen euro heeft vastgelegd. Deze financiering is gebaseerd op zuivere langlopende schulden (onder voorbehoud van bepaalde voorafgaande voorwaarden, de definitieve documentatie is nog in onderhandeling). Dit komt bovenop de momenteel actieve converteerbare obligatielening van 100 miljoen euro die in 2021 werd uitgevoerd tussen Alpha Blue Ocean en Europlasma.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.