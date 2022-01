5 consigli per ottenere il migliore conto aziendale per pagamenti internazionali - DNBC Financial Group

DNBCnet App offers one-touch international payment at your fingertips (Photo: Business Wire)

Making your international payments easier with DNBC business account

Making your international payments easier with DNBC business account

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Ogni anno, centinaia di aziende pensano di espandersi oltre i confini. A conseguenza di questo processo, i pagamenti internazionali diventano inevitabili. Mentre la globalizzazione offre un enorme potenziale per la crescita, identificare un fornitore per effettuare pagamenti rapidi ed economici può avere un forte impatto sulla tua azienda.

Per aiutarti a prendere una saggia decisione, gli esperti di DNBC Financial Group hanno ideato i 5 consigli più importanti per ottenere il migliore conto aziendale per pagamenti internazionali.

Confronta attentamente i fornitori di servizi di pagamento.

L'opinione comune è che la banca attuale è la più sicura e la migliore per trasferire i propri fondi all'estero. In realtà non è sempre così. Per assicurarsi di scegliere l'offerta migliore quando si invia denaro all'estero, occorre mettere i fornitori a confronto.

Quel po' più di tempo investito nella scelta del fornitore più adatto verrà ricompensato rapidamente con risparmi economici e miglioramenti alla tua attività.

Utilizza altre funzioni del conto aziendale

Molti titolari di conto non approfittano delle app di banking digitale, e questo è uno spreco di risorse. Oltre alla funzione principale di inviare e ricevere pagamenti, secondo il fornitore, le app offrono anche altri strumenti per assistere al meglio i propri utenti.

Gli importi di denaro che intendi trasferire

Dovresti considerare l'importo da trasferire. Se intendi trasferire somme di denaro elevate, conviene scegliere un fornitore specializzato in grandi transazioni. Per grandi volumi, è meglio non utilizzare banche se possibile, perché spesso addebitano commissioni elevate per inviare fondi all'estero.

Gli istituti finanziari come DNBC sarebbero un'opzione ideale per inviare grandi importi, in quanto offrono una quota superiore rispetto ad altri fornitori nel settore.

Scegli un fornitore che ti semplifica la vita

Una volta deciso quale fornitore di pagamenti utilizzare, assicurati che lo stesso offra gli strumenti migliori in grado di eliminare lo stress quotidiano e semplificarti la vita.

Solitamente ci si preoccupa solo dei costi; ma così facendo si tralasciano le funzionalità di supporto, oltre all'esperienza dell'utente. Ma se devi utilizzare il digital banking tutti giorni, una buona piattaforma ti offrirà comodità, altrimenti diventerà una seccatura.

Utilizza il tuo conto aziendale per tutte le transazioni

Se invii e ricevi pagamenti internazionali regolarmente, utilizzare il conto per tutte queste transazioni ti renderà la gestione finanziaria facile e comoda.

Utilizza questo conto per ricevere i pagamenti delle fatture, inviare e ricevere tutti i pagamenti aziendali e pagare i tuoi dipendenti per facilitare la contabilità. Se una di queste transazioni è internazionale, un conto aziendale DNBC può farti risparmiare sulle commissioni di conversione della valuta.

Apri conti multivaluta

Se lavori a livello internazionale, e spesso ricevi o invii pagamenti in valute straniere, vale la pena aprire conti multivaluta con il tuo fornitore.

La comodità è il vantaggio più significativo per un conto in valute globali. Se gestisci un'azienda, questo ti farà risparmiare tempo ed eliminerà la confusione di un unico conto per tutti i tuoi clienti.

Alza il livello dei tuoi pagamenti internazionali con DNBC

Un buon fornitore di conti aziendali ti semplificherà la vita professionale. Qualsiasi attività che opera a livello internazionale dovrebbe esplorare i vantaggi apportati da un fornitore, sia in termini di risparmi economici che di miglioramento delle efficienze interne.

DNBC è un istituto finanziario che offre apertura di conti gratuita e un fantastico servizio clienti. Offre ai suoi utenti comodità e trasparenza impareggiabili: attraverso lo smartphone, i clienti possono aprire un conto dove e quando lo desiderano.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.