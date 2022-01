Transgene et PersonGen annoncent une collaboration pour l’évaluation d’une nouvelle combinaison thérapeutique contre les tumeurs solides

STRASBOURG, France & SUZHOU, Chine--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Transgene (Euronext Paris : TNG) (Paris:TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, et PersonGen BioTherapeutics, société chinoise de biotechnologie en phase d’essai clinique qui développe des thérapies cellulaires CAR-T innovantes contre les cancers solides et hématologiques, annoncent une collaboration stratégique visant à évaluer la faisabilité et l’efficacité d’une combinaison thérapeutique associant l’injection de cellules CAR-T TAA06 de PersonGen à un virus oncolytique, issu de la plateforme Invir.IO™ de Transgene, administré par voie intraveineuse. Cette combinaison thérapeutique sera évaluée en préclinique sur des cancers solides, notamment le cancer du pancréas et le gliome. La collaboration a pour objectif de démontrer les potentielles synergies des mécanismes d’action permettant d’améliorer l’efficacité thérapeutique des cellules CAR-T.

L’accord prévoit le développement par Transgene de nouveaux virus oncolytiques, basés sur son vecteur breveté VV cop TK-RR- issu de sa plateforme technologique Invir.IO™, pour être administré par voie intraveineuse en combinaison avec l’injection de TAA06, la cellule CAR-T de PersonGen. PersonGen évaluera l’efficacité de la combinaison sur des tumeurs solides dans des modèles précliniques.

Si les thérapies à base de cellules CAR-T ont connu un grand succès dans le traitement des tumeurs hématologiques, l’utilisation de ces nouvelles thérapies pour traiter les tumeurs solides rencontre de nombreux obstacles cliniques. L’une des limites majeures est le micro-environnement des tumeurs solides qui, non seulement, bloque le processus d’infiltration des cellules CAR-T, mais inhibe également la fonction de ces dernières. De plus, la grande hétérogénéité des tumeurs solides facilite l’échappement immunitaire associé aux thérapies par cellules CAR-T.

TAA06 a été développée par PersonGen, qui a déposé une demande d’autorisation de mise sur le marché (Investigational New Drug, IND) en Chine et déposera une demande de mise sur le marché (IND) aux États-Unis cette année pour cette thérapie CAR-T innovante. Les études précliniques avec TAA06, incluant des données pharmacodynamiques, ont montré une efficacité thérapeutique supérieure in vivo et in vitro dans les tumeurs solides.

Les virus oncolytiques, issus de la souche brevetée VV cop TK-RR-, développés avec la plateforme Invir.IO™ de Transgene sont capables de :

- Se répliquer sélectivement dans les cellules cancéreuses, entrainant la lyse des cellules tumorales ;

- Exprimer efficacement des transgènes d’intérêt localement dans la tumeur ;

- Stimuler une réponse immunitaire localement dans la tumeur, optimisant ainsi le profil de sécurité du virus avec la possibilité supplémentaire de transformer une tumeur « froide » en tumeur « chaude ».

Des données précliniques et cliniques démontrent que les virus oncolytiques VV cop TK-RR- se répliquent et persistent dans les cellules tumorales, entraînant l’expression locale du transgène fonctionnel1.

Sur la base de ces données positives, Transgene et PersonGen estiment que la combinaison des virus oncolytiques de Transgene et des thérapies CAR-T de PersonGen pourrait repousser les limites de l’hétérogénéité des tumeurs solides en améliorant le micro-environnement tumoral.

À propos de Transgene

Transgene (Euronext : TNG) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie contre les cancers. Ces produits utilisent des vecteurs viraux pour détruire directement ou indirectement les cellules cancéreuses. Le portefeuille de Transgene se compose de quatre immunothérapies en développement clinique : deux vaccins thérapeutiques (TG4001, développé dans les cancers HPV-positifs, et TG4050, le premier traitement individualisé issu de la plateforme myvac®) et de deux virus oncolytiques (TG6002, un virus oncolytique évalué dans les tumeurs solides et BT-001, le premier oncolytique issu de la plateforme Invir.IO™).

Avec myvac®, la vaccination thérapeutique entre dans la médecine de précision avec une immunothérapie innovante spécifique à chaque patient. Cette immunothérapie permet d’intégrer, dans un vecteur viral, des mutations tumorales identifiées et sélectionnées grâce à une intelligence artificielle apportée par son partenaire NEC.

Invir.IO™, une plateforme issue de l’expertise de Transgene en ingénierie des vecteurs viraux permet de concevoir une nouvelle génération de virus oncolytiques multifonctionnels. Transgene a signé un accord de collaboration avec AstraZeneca portant sur cette plateforme.

Plus d’informations sur www.transgene.fr.

À propos de PersonGen

La vision et l’objectif de PersonGen sont de développer des thérapies cellulaires de qualité répondant aux besoins des patients atteints de cancer. Fondée en 2010, PersonGen est devenue une entreprise de haute technologie de niveau national qui se concentre sur la recherche et le développement de technologies d’immunothérapie cellulaire innovantes et de médicaments contre le cancer. La société développe des médicaments first-in-class et best-in-class basés sur des cellules CAR-T. Le siège social et le centre de R&D (PersonGen -Suzhou) sont situés à SIP, Suzhou, dans la province de Jiangsu ; le site de production industrielle des cellules (Industrial Cell Manufacturing Center) (PersonGen-Anke) est situé à Hefei, dans la province d’Anhui ; et un nouveau centre de préparation et d’approvisionnement de cellules est situé à Shijiazhuang, dans la province d’Hebai, il vise à couvrir la partie nord de la Chine avec sa chaîne d’approvisionnement.

Depuis sa création, la Société n’a cessé de gagner la faveur des investisseurs. En 2012, PersonGen a reçu un investissement de Suzhou Industrial Park (SIP) Leading Venture Capital, Suzhou Industrial Park Venture Capital Guide Fund et d’autres partenaires. En 2015 et 2016, elle a reçu un investissement stratégique de Anhui Anke Biotechnology (Group) Co.,Ltd. Début 2021, PersonGen (Suzhou) et PersonGen-Anke ont achevé une importante restructuration interne et ont été suivies par un financement de Série A (Round A) de près de 100 millions de yuans de YuanBio Venture Capital, Puenguoxin Equity Investment et Sangel Capital. À la fin de l’année 2021, la société PersonGen restructurée a attiré un financement de Série B de plus de 200 millions de yuans, co-dirigé par la CCIC et Huatai Securities, et co-investi par Panyi Capital et Huatong Capital. Cet investissement de Série B donne un élan supplémentaire au développement de PersonGen.

Grâce à ses capacités de R&D sur les médicaments de thérapie cellulaire, à son pipeline de préparation automatique de cellules CAR-T et à son système de processus industriel avancé de vecteurs lentiviraux, PersonGen a développé avec succès plusieurs produits cellulaires thérapeutiques first-in-class et best-in-class, couvrant la plupart des tumeurs hématologiques et certaines tumeurs solides. Parmi eux, PA3-17, évalué pour la leucémie/lymphome T-lymphoblastique est le premier candidat médicament autologue à base de cellules CAR-T CD7 à avoir été approuvé pour des essais cliniques dans le monde. Il a reçu le statut de médicament orphelin (Orphan Drug) par la FDA. L’efficacité antitumorale de la cellule CAR-T TAA06, développée pour le traitement des tumeurs solides chez les enfants et les adultes, a été démontrée dans des études précliniques ; une demande d’IND (Investigational New Drug) a été déposée en Chine.

Plus d’informations sur www.persongen.com

