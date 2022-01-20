MSCI宣佈與Menai Financial Group建立策略性聯盟

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--為全球投資界提供關鍵決策支援工具和服務的一流供應商MSCI Inc. (NYSE: MSCI)今天宣佈，公司已與首屈一指的機構級數位資產投資產品和交易服務提供者Menai Financial Group (“Menai”)建立合作關係。該策略性聯盟是MSCI在數位資產領域的首批合作行動之一。MSCI將致力於為尋求利用區塊鏈技術和數位資產成長機會的機構投資人開發創新工具。

MSCI與Menai的合作正值機構投資人對數位資產類別中蘊藏的機會興趣高漲之際。隨著投資人日益關注數位資產，MSCI意識到投資人需要強大的架構和分析工具，來幫助洞察這一新興資產類別的表現、風險和分類。

Menai在數位資產方面的專長將支援MSCI開發解決方案，機構投資人可利用這些解決方案開拓數位資產市場，瞭解風險和挑戰，並在這一快速成長的產業推動科技變革之際利用新興機會和發展。此次合作旨在協助機構投資人確定和理解數位資產投資領域，以及數位資產與傳統資產的關係。

MSCI董事長兼執行長Henry Fernandez表示：「數位資產經常與加密貨幣相提並論，但其市場規模遠大於加密貨幣市場。數位資產相關應用正在改變一些歷經長期發展的成熟技術，如支付、交易和結算系統。隨著數位資產市場走向成熟，投資人急切希望進入該市場，但他們仍需要一套強大的工具，以便深入洞察該領域。

「我們很高興能與Menai合作填補該項空白，開發在這個不斷發展的領域推動投資決策所需的解決方案。MSCI致力於發現市場顛覆型事物——比如數位資產，並協助客戶更加瞭解如何把握相關趨勢，讓他們在建構投資組合時能考慮到那些將會改變未來的新生力量。」

Menai Financial Group創辦人兼執行長Zoe Cruz表示：「機構投資人熱衷於參與數位資產市場，但一直難以找到適當的途徑，以符合傳統金融市場所要求的高標準的專業性、規模、風險管理、安全性和嚴密性。我們很高興看到像MSCI這樣經驗豐富、有能力制定規範的公司進入數位資產領域，並很榮幸MSCI能選擇Menai作為合作夥伴。我們期待與MSCI攜手合作，為機構投資人提供透明、安全、高效的解決方案，協助機構投資人開拓數位資產領域。」

關於MSCI Inc.

MSCI是為全球投資界提供關鍵決策支援工具和服務的一流公司。我們擁有超過50年的研究、資料和科技專長，致力於協助客戶理解和分析風險與報酬的主要驅動因素，並且充滿自信地建立更有效的投資組合，從而做出更明智的投資決策。我們創建了業界領先的研究增強型解決方案，客戶可以利用這些解決方案深入瞭解整個投資過程並改善其透明度。

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