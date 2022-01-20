MSCI宣布与Menai Financial Group建立战略联盟

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--为全球投资界提供关键决策支持工具和服务的领先供应商MSCI Inc. (NYSE: MSCI)今天宣布，公司已与领先的机构级数字资产投资产品和交易服务提供商Menai Financial Group (“Menai”)建立合作关系。该战略联盟是MSCI在数字资产领域的首批合作行动之一。MSCI将致力于为寻求利用区块链技术和数字资产增长机遇的机构投资者开发创新工具。

MSCI与Menai的合作正值机构投资者对数字资产类别中蕴藏的机会兴趣高涨之际。随着投资者日益关注数字资产，MSCI意识到投资者需要强大的框架和分析工具，来帮助洞察这一新兴资产类别的表现、风险和分类。

Menai在数字资产方面的专长将支持MSCI开发解决方案，机构投资者可利用这些解决方案开拓数字资产市场，了解风险和挑战，并在这一快速增长的行业推动技术变革之际利用新兴机会实现发展。此次合作旨在帮助机构投资者确定和理解数字资产投资领域，以及数字资产与传统资产的关系。

MSCI董事长兼首席执行官Henry Fernandez表示：“数字资产经常与加密货币相提并论，但其市场规模远大于加密货币市场。数字资产相关应用正在改变一些历经长期发展的成熟技术，如支付、交易和结算系统。随着数字资产市场走向成熟，投资者急切希望进入该市场，但他们仍需要一套强大的工具，以便深入洞察该领域。

“我们很高兴能与Menai合作填补该项空白，开发在这个不断发展的领域推动投资决策所需的解决方案。MSCI致力于发现市场颠覆型事物——比如数字资产，并帮助客户更好地了解如何把握相关趋势，让他们在构建投资组合时能考虑到那些将会改变未来的新生力量。”

Menai Financial Group创始人兼首席执行官Zoe Cruz表示：“机构投资者热衷于参与数字资产市场，但一直难以找到适当的途径，以满足传统金融市场所要求的高标准的专业性、规模、风险管理、安全性和严密性。我们很高兴看到像MSCI这样经验丰富、有能力制定规范的公司进入数字资产领域，并很荣幸MSCI能选择Menai作为合作伙伴。我们期待与MSCI携手合作，为机构投资者提供透明、安全、高效的解决方案，帮助机构投资者开拓数字资产领域。”

关于MSCI Inc.

MSCI是一家为全球投资界提供关键决策支持工具和服务的领先公司。我们拥有超过50年的研究、数据和技术专长，致力于帮助客户理解和分析风险与回报的主要驱动因素，并且充满自信地建立更加有效的投资组合，从而做出更加明智的投资决策。我们创建了业界领先的研究增强型解决方案，客户可以利用这些解决方案深入了解整个投资过程并提高其透明度。

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