MSCI anuncia aliança estratégica com o Menai Financial Group

NOVA IORQUE--(BUSINESS WIRE)--A MSCI Inc. (NYSE: MSCI), fornecedora líder de ferramentas e serviços de apoio a decisões críticas para a comunidade global de investimentos, anunciou hoje sua colaboração com o Menai Financial Group (“Menai”), fornecedor líder de produtos de investimento em ativos digitais de nível institucional e serviços comerciais. Essa aliança estratégica marca uma das primeiras colaborações da MSCI no espaço de ativos digitais. A MSCI terá como objetivo desenvolver ferramentas inovadoras para investidores institucionais que buscam capitalizar o crescimento da tecnologia blockchain e ativos digitais.

A colaboração entre MSCI e Menai ocorre em um momento em que os investidores institucionais estão considerando cada vez mais oportunidades dentro da classe de ativos digitais. À medida que o interesse dos investidores cresce, a MSCI reconheceu a demanda por estruturas robustas e ferramentas analíticas para ajudar a fornecer insights sobre desempenho, risco e classificação nessa classe de ativos emergente.

A experiência da Menai em ativos digitais apoiará o desenvolvimento da MSCI das soluções que os investidores institucionais podem alavancar para navegar neste mercado, entender os riscos e desafios e capitalizar oportunidades e desenvolvimentos emergentes à medida que o setor em rápido crescimento impulsiona as mudanças tecnológicas. Esta colaboração terá como objetivo ajudar os investidores institucionais a identificar e compreender o universo de investimento em ativos digitais e a relação entre ativos digitais e ativos tradicionais.

Henry Fernandez, presidente e CEO da MSCI, afirmou: "Os ativos digitais costumam ser confundidos com criptomoedas, mas o mercado é muito maior do que isso. Os aplicativos associados a ativos digitais estão transformando tecnologias estabelecidas há muito tempo, como sistemas de pagamento, negociação e liquidação, entre outros. Embora os investidores estejam ansiosos para entrar no mercado de ativos digitais à medida que amadurece, há necessidade de um conjunto robusto de ferramentas para obter informações confiáveis sobre o espaço".

"Estamos empolgados em preencher essa lacuna em colaboração com a Menai e desenvolver o que é necessário para impulsionar as decisões de investimento neste espaço em evolução. Na MSCI, estamos comprometidos em capturar as disrupções do mercado (como ativos digitais) e ajudar nossos clientes a entender melhor sua exposição a tendências relacionadas à medida que constroem portfólios de olho nas forças que moldam nosso futuro".

Zoe Cruz, fundadora e CEO do Menai Financial Group, afirmou: "Os players institucionais desejam participar dos mercados de ativos digitais, mas historicamente lutam para encontrar os meios para fazê-lo de maneira que atenda aos altos padrões de profissionalismo, escala, gerenciamento de risco, segurança e rigor exigidos pelos mercados financeiros tradicionais. Estamos entusiasmados em ver um player sofisticado e definidor de normas como a MSCI entrar no espaço de ativos digitais e estamos honrados por terem escolhido a Menai como um de seus parceiros nesse empreendimento. Estamos ansiosos para trabalhar em conjunto com a MSCI, pois ela fornece aos investidores institucionais soluções transparentes, seguras e eficientes para ajudar a navegar no espaço de ativos digitais".

Sobre a MSCI Inc.

A MSCI é líder no fornecimento de ferramentas e serviços de suporte a decisões cruciais para a comunidade mundial de investimentos. Com mais de 50 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia, podemos tomar melhores decisões de investimento ao permitir que clientes entendam e analisem os principais aspectos de risco e retorno bem como elaborem com confiança portfólios mais efetivos. Criamos soluções aprimoradas de pesquisa com liderança no setor, as quais os clientes usam para obter percepções e aperfeiçoar a transparência ao longo do processo de investimento.

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas segundo a Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. As declarações prospectivas se referem a eventos ou desempenho futuros, envolvendo riscos que podem levar a resultados reais ou desempenho materialmente diferente, sendo que você não deve depositar confiança indevida nos mesmos. Os riscos que podem afetar resultados ou o desempenho estão no Relatório Anual da MSCI no Formulário 10-K para o ano fiscal mais recente finalizado em 31 de dezembro, apresentado à SEC. A MSCI não se compromete a atualizar quaisquer declarações prospectivas. Nenhuma informação contida aqui constitui recomendação de investimento ou deve ser considerada como tal. A MSCI não concede nenhum direito ou licença para uso de seus produtos ou serviços sem uma licença adequada. A MSCI NÃO CONCEDE GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, APTIDÃO A UMA DETERMINADA FINALIDADE OU DE OUTRA FORMA REFERENTE ÀS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SE ISENTANDO DE TODA A RESPONSABILIDADE ATÉ O LIMITE MÁXIMO PERMITIDO POR LEI.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.