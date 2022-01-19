Andersen Global與斯里蘭卡法律事務所合作，擴展在亞洲市場的業務版圖

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與斯里蘭卡頂級規模的全方位服務法律事務所之一Varners簽署合作協定，繼續在亞洲市場擴張其平臺。

Varners由執行合夥人Mahinda Haradasa領導，專業從事銀行和金融、商業、智慧財產權、訴訟、房地產和電信、國際貿易和糾紛調解。該事務所位於可倫坡，由8名合夥人經營，擁有50多名專業人士，致力於為當地和國際客戶提供服務。

Mahinda表示：「本事務所專業人士擁有的廣泛專業知識以及對管理工作的投入，讓事務所能夠持續因應法律界不斷變化的需求。與Andersen Global的合作對我們來說是一個里程碑，因為我們希望擴增全球觸角並迎合我們客戶的跨境需求。」

Andersen Global董事長、Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「Varners致力於投資於員工，並為客戶提供一流解決方案，這一點十分契合我們組織的價值和文化。在我們繼續鞏固在這一地區的資源之際，Mahinda及其團隊的素質和專長使得該事務所在市場上脫穎而出，並可讓我們為未來成長做好準備。」

Andersen Global 是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾9,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾326個地點發展業務。

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