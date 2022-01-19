Andersen Global与斯里兰卡律所合作，拓展在亚洲市场的业务版图

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global与斯里兰卡顶级规模的全服务律所之一Varners签署合作协议，继续在亚洲市场扩张其平台。

Varners由执行合伙人Mahinda Haradasa执掌，专业从事银行和金融、商业、知识产权、诉讼、房地产和电信、国际贸易和纠纷调解。律所位于科伦坡，由8名合伙人经营，拥有50多名专业人士，致力于为当地和国际客户提供服务。

Mahinda表示：“我们的专业人士拥有的广泛的行业知识以及对管理工作的投入，让本律所能够继续满足法律界不断变化的需求。与Andersen Global的合作对我们来说是一个里程碑，而我们也将继续扩大自身的全球业务版图，满足我们客户的跨境需求。”

Andersen Global董事长、Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“Varners致力于投资其员工，并为客户提供一流解决方案，这一点十分契合我们组织的价值和文化。在我们继续巩固在这一地区的资源之际，Mahinda及其团队的资质和专长让该律所在市场上脱颖而出，让我们为未来增长做好准备。”

Andersen Global 是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾9,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾326个地点开展业务。

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