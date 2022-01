Andersen Global breidt voetafdruk op Aziatische markt uit door samenwerking met advocatenkantoor in Sri Lanka

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global blijft zijn platform op de Aziatische markt uitbreiden via een samenwerkingsovereenkomst met Varners, een van de grootste full-service advocatenfirma’s in Sri Lanka.

Onder leiding van managing partner Mahinda Haradasa, is Varners gespecialiseerd in bankieren en financiën, commercieel, intellectuele eigendom, procesvoering, onroerend goed en telecommunicatie, internationale handel en geschillenbeslechting. De firma, gevestigd in Colombo, werkt met acht partners en meer dan 50 professionals, en bedient klanten op lokaal en internationaal niveau.

“De uitgebreide branchekennis en toewijding van onze professionals aan rentmeesterschap hebben ons bedrijf in staat gesteld om voortdurend te voldoen aan de eisen van het steeds veranderende juridische landschap”, zei Mahinda. “Onze samenwerking met Andersen Global is een mijlpaal voor ons omdat we ernaar streven om ons wereldwijde bereik te vergroten en te voldoen aan de grensoverschrijdende behoeften van onze klanten.”

“De toewijding van Varners om in zijn mensen te investeren en klanten de beste oplossingen te bieden, past bij de waarden en cultuur van onze organisatie”, zei Andersen Global Chairman en Andersen CEO Mark Vorsatz. “De kwalificaties en expertise van Mahinda en zijn team onderscheiden hen van andere bedrijven in de markt en positioneren ons voor toekomstige groei terwijl we onze middelen in de regio blijven versterken.”

