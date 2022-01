BYD s'associe à Nuro pour fabriquer Un Véhicule de Livraison Autonome entièrement Électrique

LOS ANGELES, Californie--(BUSINESS WIRE)--BYD Co., Ltd. a annoncé son partenariat avec Nuro, société leader dans le domaine des véhicules autonomes, pour commencer à produire la troisième génération de véhicules de livraison autonomes électriques de la société. Ce partenariat devrait permettre à Nuro de proposer des services plus abordables, plus écologiques et plus pratiques à des millions de personnes dans tout le pays.

Stella Li, Vice-présidente exécutive de BYD Co. Ltd et Présidente de BYD North America a déclaré : « BYD tirera parti de la capacité de fabrication de notre usine de Lancaster en finissant l'assemblage des composants matériels d'origine mondiale pour soutenir Nuro et créer des emplois dans la communauté. Ensemble, nous construirons ce véhicule de livraison autonome, dans le but mutuel de créer un environnement plus sûr dans les rues des États-Unis. »

Cette annonce fait suite à la phase D de financement de 600 millions de dollars de Nuro, qui s'est clôturée au quatrième trimestre 2021 et qui a été dirigé par Tiger Global Management avec la participation d'autres investisseurs.

En combinant la technologie avancée de ces deux partenaires, le véhicule de livraison autonome de troisième génération de Nuro disposera d'une plus grande charge utile et de nouvelles technologies de sécurité. Avec un volume de chargement deux fois supérieur à celui du modèle R2 actuel de Nuro, ce véhicule de qualité sera également doté d'inserts modulaires permettant de personnaliser le stockage et de nouveaux compartiments à température contrôlée pour conserver les marchandises au chaud ou au frais. Les améliorations en matière de sécurité comprennent un airbag externe pour augmenter la sécurité des piétons à l'extérieur du véhicule, ainsi qu'une suite de détection multimodale, comprenant des caméras, des radars, un lidar et des caméras thermiques, créant une vue à 360 degrés.

Nuro a été fondée en 2016 par Jiajun Zhu et Dave Ferguson, anciens ingénieurs principaux de l'équipe de voitures autonomes de Google. Spécialisée dans le développement de véhicules sans passagers conçus spécifiquement pour le transport de marchandises, Nuro a lancé deux générations de véhicules autonomes, introduit un service de livraison avec des leaders du secteur, notamment Domino's, Kroger et 7-Eleven, et annoncé un partenariat pluriannuel avec FedEx.

Jiajun Zhu, cofondateur et PDG de Nuro a déclaré : « BYD est l'un des plus grands réseaux de fabricants de véhicules électriques au monde, et nous sommes ravis de nous associer à eux pour nous aider à franchir une étape de plus vers des opérations commerciales à grande échelle. Nous sommes impatients de transformer les composants matériels de la plateforme de véhicules électriques de BYD, d'origine mondiale, en véhicules autonomes innovants capables de fonctionner sur les routes publiques dans notre nouvelle installation ici en Amérique. Grâce à notre partenariat avec BYD, nous prévoyons de produire des véhicules autonomes qui peuvent renforcer la sécurité routière, la qualité de l'air et l'accès global aux marchandises. »

En tant que leader de l'industrie des NEV, BYD a fait preuve d’une grande innovation technologique dans le domaine de l'électrification. Dans ce projet, BYD travaille conjointement avec Nuro sur le développement du véhicule, est responsable de la fabrication du véhicule et des premiers essais du véhicule, et fournit le matériel comme la batterie Blade, les moteurs électriques, les commandes électroniques et les écrans pour l'interaction homme-machine. Nuro intègre des technologies telles que la conduite autonome, des modules de commande et des capteurs. BYD terminera l'assemblage de la plate-forme matérielle dans son usine de Lancaster, aux États-Unis, en utilisant des composants provenant du monde entier. Nuro achèvera ensuite le processus de fabrication du véhicule en installant et en testant les systèmes d'autonomie qui rendront la plateforme apte à fonctionner dans les nouvelles installations de la société dans le sud du Nevada.

À propos de BYD

BYD (Build Your Dreams) est une entreprise multinationale de haute technologie qui se consacre à l'exploitation des innovations technologiques pour améliorer nos conditions de vie. BYD compte aujourd'hui quatre secteurs d'activité, à savoir l'automobile, l'électronique, les nouvelles énergies et le transport ferroviaire. Depuis sa fondation en 1995, l'entreprise a rapidement développé une solide expertise dans le domaine des batteries rechargeables et est devenue un défenseur acharné du développement durable, étendant avec succès ses solutions d'énergie renouvelable à l'échelle mondiale avec des opérations dans plus de 50 pays et régions. Grâce au développement d'une solution énergétique à zéro émission, comprenant une production d'énergie solaire abordable, un stockage d'énergie fiable et des transports électrifiés de pointe, BYD est devenu un leader dans les secteurs de l'énergie et des transports. BYD est une société soutenue par Warren Buffet et est cotée à la fois à la bourse de Hong Kong et à celle de Shenzhen. Vous trouverez de plus amples informations sur la société à l'adresse http://www.byd.com.