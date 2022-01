Angola : TotalEnergies cède sa participation non opérée dans le bloc 14

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a signé un accord pour céder, conjointement avec Inpex, la société Angola Block 14 B.V. à la société angolaise Somoil. La transaction reste soumise à l'approbation des autorités angolaises.

La société Angola Block 14 B.V., détenue par TotalEnergies Holdings International B.V. (50,01%) et Inpex Angola Block 14 Ltd (49,99%), détient une participation de 20 % dans le bloc 14 en Angola et une participation de 10 % dans le bloc 14K. Ces blocs offshore sont en production depuis 1999. La production nette d'Angola Block 14 B.V. était de 9 000 barils équivalent pétrole par jour en 2021.

« En cédant cet intérêt dans des champs matures, TotalEnergies met en œuvre sa stratégie et poursuit la restructuration de son portefeuille d’actifs pétroliers, se concentrant sur des actifs à bas coûts et à faibles émissions de gaz à effet de serre » a déclaré Henri-Max Ndong-Nzue, directeur Afrique de la branche Exploration & Production de TotalEnergies, « TotalEnergies reste le premier acteur énergétique en Angola, grâce à sa position de premier plan dans l’offshore profond, à sa participation dans Angola LNG et dans un premier projet de centrale solaire, Quilemba Solar, située dans le sud-ouest du pays. »

TotalEnergies en Angola

Présent en Angola depuis 1953, TotalEnergies emploie actuellement quelque 1 600 collaborateurs dans les branches Exploration & Production, integrated Gas Renewables & Power et Marketing & Services.

En 2020, la production de TotalEnergies dans le pays s’élevait en moyenne à 212 000 barils équivalent pétrole par jour. Elle provenait des blocs opérés 17 et 32, des actifs non opérés 0, 14, 14K et d’Angola LNG. TotalEnergies est le premier opérateur pétrolier d’Angola, avec près de 45 % de la production opérée dans le pays, ainsi que 4 blocs opérés en phase de développement, les blocs 16, 17/06, 20/11 et 21/09, et deux blocs en phase d’exploration, les blocs 29 et 48. Dans le secteur gazier, TotalEnergies détient une participation dans l’usine de liquéfaction Angola LNG, d’une capacité de 5,2 millions de tonnes par an, alimentée par le gaz associé aux productions des champs pétroliers offshore, et une participation dans New Gas Consortium, le premier projet de gaz non associé à être développé en Angola. Enfin, TotalEnergies travaille de concert avec les autorités angolaises pour développer des projets renouvelables et solaires dans le pays, en lien avec l’ambition de la Compagnie.

