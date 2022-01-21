Megaport宣布TD SYNNEX成為其領先的網路即服務(NaaS)經銷商合作夥伴

澳洲布里斯班和佛羅里達州清水市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球領先的網路即服務(NaaS)供應商Megapor Limited (ASX: MP1) (Megaport)今天宣布，該公司與全球IT經銷商和解決方案整合商TD SYNNEX建立合作關係，將向TD SYNNEX客戶提供其全球性專用軟體定義網路(SDN)平臺。

Megaport營收長Rodney Foreman表示：「將Megaport領先的網路即服務平臺引進TD SYNNEX的產品組合，將使客戶更容易實現其網路連接的現代化，並快速連接到領先的雲端服務提供者。TD SYNNEX的全球規模和覆蓋優勢，加上在IT解決方案方面的專業知識，使該公司成為拓展我們通路關係的理想合作夥伴。」

TD SYNNEX新供應商採購副總裁Cheryl Neal表示：「TD SYNNEX致力於為客戶提供IT解決方案，釋放他們的成長潛力。將Megaport的網路即服務產品加入我們廣泛的IT解決方案組合中，將使我們的客戶能夠利用技術從事至關重要的工作，並將幫助他們加速數位化轉型計畫。」

雙方的合作將為TD SYNNEX的客戶帶來諸多好處：

改善網路效能，減少抖動和延遲。

與透過網路進行資料傳輸的費率相比，從雲端出口到雲端入口成本更低。

點選式網路佈建，支援分支機構、資料中心、雲端供應商和IT服務之間的互連，無任何硬體要求。

虛擬網路基礎架構和互連的即時佈建。

安全的私有混合雲和多雲，可連接到360多家服務提供者、700多個可用的資料中心，以及230多個雲端互聯點。

Megaport增強了TD SYNNEX的網路服務組合，使客戶能在數分鐘而非幾個月內部署一個全球高可用性網路。Megaport的NaaS平臺為AWS、Microsoft Azure和Google Cloud等世界領先的雲端服務供應商提供私有、可擴充、隨選的連接。公司的解決方案實現了敏捷、靈活、高效能的網路，而成本僅是傳統方法的一小部分。

關於Megaport

Megaport是一家網路即服務(NaaS)解決方案的領導廠商。該公司的全球軟體定義網路(SDN)能幫助企業透過易於使用的入口網站或開放式API快速將他們的網路連接至服務。與傳統的網路解決方案相比，Megaport可以提供靈活的網路功能，降低營運成本，加快進入市場的速度。Megaport與全球頂級雲端服務提供者合作，其中包括AWS、Microsoft Azure、Google Colud，以及全球首屈一指的資料中心營運商、系統整合商和代管服務提供者。Megaport已獲得ISO/IEC 27001認證。

關於TD SYNNEX

TD SYNEX(NYSE: SNX)是一家全球領先的IT生態系統經銷商和解決方案整合商。我們是客戶的創新性合作夥伴，幫助100多個國家的15萬多名客戶充分實現技術投資的價值、展示業務成果並釋放成長機會。TD SYNNEX總部設在佛羅里達州的清水市和加州的夫利蒙，2.2萬名員工致力於整合來自1,500多家一流技術供應商的具有業界口碑的IT產品、服務和解決方案。我們的從邊緣到雲端的投資組合立足於一些高成長技術區隔領域，包括雲端、網路安全、巨量資料/分析、物聯網、行動化和一切皆服務。TD SYNNEX致力於服務客戶和社群，相信我們可以對人類和地球產生積極的影響，並有意識地以受人尊敬的企業公民標準要求自己。我們希望成為整個IT生態系統中優秀人才首選的多元化和包容性雇主。如需瞭解更多資訊，請造訪www.TDSYNNEX.com，或者在Twitter、LinkedIn、Facebook和Instagram上掌握我們的最新動態。

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