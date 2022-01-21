Megaport宣布TD SYNNEX成为其领先的网络即服务(NaaS)分销商合作伙伴

澳大利亚布里斯班和佛罗里达州清水市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的网络即服务(NaaS)提供商Megapor Limited (ASX: MP1) ("Megaport")今天宣布，该公司与全球IT分销商和解决方案集成商TD SYNNEX建立合作关系，将向TD SYNNEX客户提供其全球性专用软件定义网络(SDN)平台。

Megaport首席营收官Rodney Foreman表示：“将Megaport领先的网络即服务平台引入TD SYNNEX的产品组合，将使客户更容易实现其网络连接的现代化，并快速连接到领先的云服务提供商。TD SYNNEX的全球规模和覆盖优势，加上在IT解决方案方面的专业知识，使该公司成为拓展我们渠道关系的理想合作伙伴。”

TD SYNNEX新供应商采购副总裁Cheryl Neal表示：“TD SYNNEX致力于为客户提供IT解决方案，释放他们的增长潜力。将Megaport的网络即服务产品添加到我们广泛的IT解决方案组合中，将使我们的客户能够利用技术从事至关重要的工作，并将帮助他们加速数字化转型计划。”

双方的合作将为TD SYNNEX的客户带来诸多好处：

改善网络性能，减少抖动和延迟。

与通过互联网进行数据传输的费率相比，从云出口到云入口成本更低。

点选式网络配置，支持分支机构、数据中心、云供应商和IT服务之间的互连，无任何硬件要求。

虚拟网络基础设施和互连的实时配置。

安全的私有混合云和多云，可连接到360多家服务提供商、700多个可用的数据中心，以及230多个云互联点。

Megaport增强了TD SYNNEX的网络服务组合，使客户能在数分钟而非几个月内部署一个全球高可用性网络。Megaport的NaaS平台为AWS、微软Azure和谷歌云等世界领先的云服务供应商提供私有、可扩展、按需的连接。公司的解决方案实现了敏捷、灵活、高性能的网络，而成本仅是传统方法的一小部分。

关于Megaport

Megaport是一家网络即服务(NaaS)解决方案的领先供应商。该公司的全球软件定义网络(SDN)能帮助企业通过易于使用的门户或开放式API快速将他们的网络连接至服务。与传统的网络解决方案相比，Megaport可以提供灵活的网络功能，降低运营成本，加快进入市场的速度。Megaport与全球顶级云服务提供商合作，其中包括AWS、微软Azure、谷歌云，以及全球首屈一指的数据中心运营商、系统集成商和托管服务提供商。Megaport已获得ISO/IEC 27001认证。

关于TD SYNNEX

TD SYNEX(NYSE: SNX)是一家全球领先的IT生态系统分销商和解决方案集成商。我们是客户的创新性合作伙伴，帮助100多个国家的15万多名客户充分实现技术投资的价值、展示业务成果并释放增长机会。TD SYNNEX总部设在佛罗里达州的清水市和加利福尼亚州的弗里蒙特，2.2万名员工致力于整合来自1,500多家一流技术供应商的具有业界口碑的IT产品、服务和解决方案。我们的从边缘到云的投资组合立足于一些高增长技术细分领域，包括云、网络安全、大数据/分析、物联网、移动端和一切皆服务。TD SYNNEX致力于服务客户和社区，相信我们可以对人类和地球产生积极的影响，并有意识地以受人尊敬的企业公民标准要求自己。我们希望成为整个IT生态系统中优秀人才首选的多元化和包容性雇主。如需了解更多信息，请访问www.TDSYNNEX.com，或者在Twitter、LinkedIn、Facebook和Instagram上关注我们。

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